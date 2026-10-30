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Gündem Kuduz Ben-Gvir, seçim yenilgisinin faturasını Araplara kesti!
Gündem

Kuduz Ben-Gvir, seçim yenilgisinin faturasını Araplara kesti!

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İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, içinde bulunduğu Netanyahu koalisyonu seçimi kaybedince iyice kudurarak istihbarat kuruluşu Şin Bet’i seçimde 19 gibi rekor sayıda vekillik çıkaran Arap partilerinin üzerine salmaya kalktı.

İsrail’de Netanyahu koalisyonunun sandıkta ağır bir hezimete uğrayarak hükümeti kuracak sandalye sayısına ulaşamaması, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i adeta çileden çıkardı. Sandıktan rekor bir başarıyla çıkıp 19 milletvekilliği kazanan Arap partilerini hedef alan ırkçı bakan, hezimetin faturasını Müslümanlara kesmeye çalışarak skandal bir çağrıda bulundu.

Netanyahu bloğunun hükümeti kuracak koalisyonu oluşturacak sandalye sayısına ulaşamamasının faturasını Araplara kesen kuduz Ben-Gvir, sosyal medyadan yayınladığı görüntülü mesajında; “Şin Bet, burada seçimleri çalan Arap partilerinin liderleri de dahil olmak üzere tüm ilgili kişileri durdurmak zorunda. Bugün her zamankinden daha net olmalı: İsrail devletine sadık olmayan birine oy kullanma hakkı verilmemeli!” ifadelerini kullandı.

İNSANLIK DIŞI ZULÜMLERE İMZA ATTI!

Aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinin lideri olan Ben-Gvir, Netanyahu Hükümeti’nde aldığı Ulusal Güvenlik Bakanlığı görev kapsamında, polis teşkilatı, hapishane yönetimi ve kamu güvenliği alanlarından sorumlu bakanlık çatısı altında yürütürken, Filistinlileri yönelik imza attığı insanlık dışı zulümlerle bütün dünyanın nefretini kazanmış bir isim olarak kayıtlara geçti.

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