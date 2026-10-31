Fenerbahçe, Kuyt ile çıkış arıyor!

Süper Lig’de Galatasaray yenilgisi sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Dirk Kuyt yönetiminde çıkacağı ilk maç olan Göztepe mücadelesinde çıkış arıyor. Chobani Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Lider Galatasaray’ın 9 puan gerisinde bulunan sarı lacivertliler çıkış aradığı karşılaşmada 3 oyuncusundan yoksun olarak mücadele edecek. Marco Asensio ile Nathan Ake’nin sakatlıkları sürerken Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç cezaya çarptırılan Archie Brown da bugünkü puan mücadelesinde sahada olamayacak.

GÖZTEPE iLE SON 2 MAÇ BERABERE

Fenerbahçe ile oynadığı son 2 Süper lig maçından beraberlik ile ayrılan Göztepe ise güçlü rakibi karşısında Kadıköy’de yine puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Ligin ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet toplayarak 12 puan elde eden sarı kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Furkan Bayır ile Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler;

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Vedat Muriqi.

Göztepe: Arda Özçimen, Taha, Sundberg, Bokele, Arda Kurtulan, Anjorin, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan.