Kapadokya’da yaşanan peri bacası felaketinde arama-kurtarma çalışmaları noktalandı! Nevşehir Valisi’nden acı bilançonun ardından peş peşe kritik açıklamalar!

Arama-kurtarma faaliyetlerinin an itibarıyla tamamlandığını duyuran Vali, felakete ilişkin hem adli hem de idari soruşturmaların geniş çaplı olarak başlatıldığını ilan etti.

"Soruşturma başladı, bilirkişiler sahaya iniyor" – İhmal mi, doğal afet mi?

Olay yerindeki incelemelerin ardından basının karşısına geçen Nevşehir Valisi, acı bilançonun ardından vatandaşlara başsağlığı dileklerini ileterek sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı.

Vali yaptığı açıklamada; "Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlattı. Valilik ve ilgili bakanlıklar olarak bizler de idari soruşturmalarımızı açıyoruz. Arama-kurtarma ekiplerimiz, AFAD ve jandarmamız tüm kontrolleri tamamladı ve çalışmalar sonlandırıldı. Sabah itibarıyla Başsavcılığımızın görevlendirdiği bilirkişiler olay mahallinde detaylı incelemelerine başlayacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlik tespitleri yapıldı, ailelerine bilgi verildi. Yaralı tek vatandaşımızın tedavisi ve vefat edenlerin defin süreçleri için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Aşırı yağış ve zemindeki kayma gibi doğal etkenlerin üzerinde durulduğu felakette, bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda olayın arkasındaki tüm gerçekler kamuoyuyla paylaşılacak.