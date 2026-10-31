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Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

2027 yılı trafik denetim programı kapsamında 44 ortalama hız ihlali tespit sisteminin kullanılması planlanıyor.

#1
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

RADARI GÖRÜR GÖRMEZ FRENE BASMAK YETMEYECEK! Sürücülerin yalnızca radar noktasındaki hızı değil, iki nokta arasındaki ortalama hızı da kontrol edilecek.

#2
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

Program kapsamında 44 yeni "Ortalama Hız İhlali Tespit Sistemi"nin kullanılması planlanıyor. Sistem, araçların belirlenen güzergâhın başlangıç ve bitiş noktalarından geçiş saatlerini elektronik olarak kaydedecek. İki nokta arasındaki mesafe ve geçen süre üzerinden aracın ortalama hızı hesaplanacak.

#3
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

İŞTE GÜNCEL (2026) HIZ CEZALARI!

#4
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ İÇİ TARİFELER

#5
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ İÇİ TARİFELER

#6
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ İÇİ TARİFELER

#7
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ İÇİ TARİFELER

#8
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ İÇİ TARİFELER

#9
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ İÇİ TARİFELER

#10
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ İÇİ TARİFELER

#11
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ İÇİ TARİFELER

#12
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ İÇİ TARİFELER

#13
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ İÇİ TARİFELER

#14
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ DIŞI TARİFELER

#15
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ DIŞI TARİFELER

#16
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ DIŞI TARİFELER

#17
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ DIŞI TARİFELER

#18
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ DIŞI TARİFELER

#19
Foto - Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları!

YERLEŞİM YERİ DIŞI TARİFELER

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