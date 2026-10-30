İşadamı Aydın’ı çocuğunun canıyla tehdit etmişlerdi: 1 milyon avroluk haraca 4 gözaltı

İş insanı Nevzat Aydın, 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden Yunanistan’a ait +30 kodlu bir numaradan arandığını belirterek Beykoz Asayiş Büro Amirliği’ne şikayette bulundu. Aydın, kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin kendisinden 1 milyon avro istediğini, parayı ödememesi halinde çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirtti. Oğlunun seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

OPERASYONLA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aydın'ın şikayetinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve Bulgaristan plakalı araçlarında yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 1 kısa namlulu otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İş adamı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için '100 milyon lira ödedi' yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' suç örgütü ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir şahıs tarafından tehit edilmişti. Olayın ardından şikayetçi olan Aydın'ın emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.

1 MİLYON EURO CEZA KESTİĞİNİ, ÇOCUĞUMU ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Aydın emniyet ifadesinde, çok farklı alanlarda şirketlerinin olduğunu belirterek, '28 Ekim 2026 tarihinde telefonuma kayıtlı olmayan bir numara beni Whatsapp üzerinden aradı. Erkek bir şahıs bana, 'Nevzat sen misin?' dedi. Ben de, 'evet' dedim. Şahıs bana, 'Çirkinler' grubundan K.A. olduğunu belirterek, bana 1 milyon Euro ceza kestiğini, parayı ödemezsem, çocuğumu öldüreceğini söyledi ve telefonu kapattı' ifadelerini kullandı.

İfadesinin devamında tehdit edildiği tarihten 1 hafta önce oğlu ile birlike maç için Trabzon'a gittiğini belirten Nevzat Aydın, "Trabzonspor-Beşiktaş maçını izlemek için oğlumla birlikte Trabzon'a gittim. Oğlum, maç seromonisine katıldı. Bunun üzerine bir gazetenin köşe yazarı olan B.C., konu hakkında çocuğumun yüzünü teşhir ederek, 'Nevzat Aydın Trabzonspor'a 100 milyon lira verdi, oğlu futbolcu Salah ile seromonide yer aldı' şeklinde asılsız haber yaptı. Ertesi gün diğer gazete ve internet siteleri de bu haberi alarak haberleştirdi. B.C.'nin belirtmiş olduğu konu tamamen asılsızdır. Ben, böyle bir parayı Trabzonspor'a vererek oğlumu seromoniye çıkartmadım. Bu haberlerden sonra tehdit mesajları aldım" dedi.

İfadesinin devamında haberi yapan kişilerden ve kendisini tehdit eden şahıslardan şikayetçi olduğunu belirten Aydın, 'Beni telefon ile arayarak çocuğumu öldürmekle tehdit eden 'Çirkinler' grubu üyesi K.A. ile asılsız haber yapan gazete ve internet sitelerinden şikayetçi olacağım' şeklinde konuştu.