Oscar ödüllü aktör Adidas'ı boykot ederken Kerem Aktürkoğlu reklam yüzü oldu

Gazze'de yaşanan katliamlara karşı dünyanın dört bir yanından tepkiler yükselmeye devam ederken, Filistin'e verilen desteğin yalnızca sözlerle değil, atılan adımlarla da ortaya konulması gerektiği bir kez daha gündemde.

Son olarak dünyaca ünlü İspanyol aktör Javier Bardem ile milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Adidas karşısındaki farklı tutumu dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

İŞGAL ASKERİNİ REKLAM YÜZÜ YAPAN ADIDAS'A BARDEM'DEN BOYKOT!

Boykot çağrılarının hedefindeki Alman spor giyim devi Adidas'ın reklam kampanyasında eski bir işgal askerine yer vermesi büyük tepki topladı.

Gazze'de yaşanan katliamların sürdüğü bir dönemde İsrail ordusunda görev yapmış bir ismin reklam kampanyasında kullanılması Filistin destekçilerinin tepkisine neden oldu.

Bu tepkiye dünyaca ünlü İspanyol aktör Javier Bardem de katıldı.

Oscar ödüllü aktör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adidas'a yönelik “Boycott Adidas” çağrısına destek verdi.

Bardem böylece dünyanın en büyük spor giyim şirketlerinden birine karşı açıkça tavır alarak Filistin konusundaki duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

PEKİ YA “BİZİM OYUNCUMUZUN” DURUŞU?

Javier Bardem'in tavrı dikkat çekerken gözler bu kez Türkiye'de Filistin'e verdiği destekle tanınan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi.

Aktürkoğlu geçmişte şampiyonluk kutlamalarına Filistin bayrağıyla katılmış, Gazze'deki katliamlara karşı yaptığı açıklamalarla kamuoyunun takdirini toplamıştı.

Milli futbolcu daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“İsrail ile Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!”

“TEK BİR ÇOCUK DAHA ÖLMESİN”

Kerem Aktürkoğlu bir başka paylaşımında da Gazze'deki açlık ve saldırılara dikkat çekerek,

“Gazze'deki masumlar vahşice bombalamalardan sonra şimdi de açlıktan ölümle yüz yüzeler. Tek bir çocuk daha ölmesin. İnsanlık ölmesin!”

ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Filistin konusunda bu kadar güçlü mesajlar veren Aktürkoğlu'nun, bugün işgal askerini reklam kampanyasında kullandığı gerekçesiyle boykot çağrılarının hedefinde bulunan Adidas'ın reklam yüzü olması dikkatlerden kaçmadı.

AVRUPALI AKTÖR BOYKOT EDERKEN “BİZİM OYUNCU” REKLAM YÜZÜ OLUYOR!

Ortaya çıkan tablo ise dikkat çekici bir tezat oluşturdu.

Bir tarafta İspanyol aktör Javier Bardem, Adidas'a açıkça boykot çağrısı yapıyor.

Diğer tarafta Filistin'e desteğini defalarca açıklayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu aynı markanın reklam yüzü olarak karşımıza çıkıyor.

Filistin'e verilen desteğin yalnızca sosyal medya mesajlarında ve kameralar karşısında dile getirilen sözlerde kalmaması gerektiğini düşünenler, ekonomik ve ticari tercihlerde de aynı hassasiyetin gösterilmesini bekliyor.

DUYARLILIK PARAYI GÖRENE KADAR MI?

İnsani ve vicdani duruş yalnızca mazlumun adını anmakla değil, gerektiğinde bedel ödemeyi göze almakla anlam kazanıyor.

Avrupa'nın merkezinden dünyaca ünlü bir aktör çıkıp Adidas'a karşı “Boykot” diyebiliyorsa, Türkiye'de Filistin hassasiyetiyle tanınan isimlerin de aynı küresel şirketlerle kurdukları ticari ilişkileri yeniden değerlendirmeleri bekleniyor.

Javier Bardem'in Adidas'a karşı ortaya koyduğu tavır ortadayken Kerem Aktürkoğlu'nun aynı markanın reklam yüzü olarak yoluna devam etmesi ise kamuoyunun önünde cevap bekleyen önemli bir çelişki olarak duruyor.