CANLI ANLATIM: Konyaspor - Galatasaray
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma Konyaspor 0 - 1 Galatasaray skoruyla devam ediyor.
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Konyaspor 0 - 1 Galatasaray
12' GOL! Sara sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Osimhen'in kafa vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti.
7' Yunus'un araya pasında savunma arkasına sarkan Leao ceza sahasının sağında topla buluştu. Karşı karşıya kalan Lea'nun çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci kornere çeldi.
3' Ceza sahasının sağında topla buluşan Batrakov'un vurşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Toth, Melih, Deniz, Dompe, Muleka.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Singo, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.