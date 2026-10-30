Altında düşüş sürüyor mu? Kilogram fiyatında dikkat çeken gerileme

Altın piyasasını yakından takip eden yatırımcıların gözü fiyatlardaki son harekete çevrildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü düşüşle tamamladı.

ALTIN YÜZDE 1,1 GERİLEDİ

Standart altının kilogram fiyatı gün içerisinde en düşük 6 milyon 350 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 477 bin lira seviyesini gördü.

Günün sonunda fiyat yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 350 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı önceki işlem gününü 6 milyon 423 bin 11 liradan tamamlamıştı.

Böylece iki kapanış arasındaki gerileme yaklaşık 73 bin lira oldu.

7,2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 272 milyon 586 bin 140 lira, işlem miktarı ise 1141 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 539 milyon 395 bin 721 liraya ulaştı.

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Günün kapanışı altında aşağı yönlü bir hareket olduğunu ortaya koyarken, tek günlük veriden hareketle düşüşün devam edeceğini söylemek mümkün değil.

Yatırımcıların önümüzdeki işlemlerde altının yönünü belirleyebilecek küresel fiyat hareketlerini, döviz kurunu ve piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmesi bekleniyor.

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları ise Zirve Değerli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler oldu.