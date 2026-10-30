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Yerel Doğu’da sağanak fırtınası dehşet saçtı! Diyarbakır’da sürücünün çaresiz mücadelesi görenleri şoke etti!
Yerel

Doğu’da sağanak fırtınası dehşet saçtı! Diyarbakır’da sürücünün çaresiz mücadelesi görenleri şoke etti!

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Doğu’da sağanak fırtınası dehşet saçtı! Diyarbakır’da sürücünün çaresiz mücadelesi görenleri şoke etti!

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış kenti adeta felç etti. Aniden bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikte büyük aksamalar yaşandı ve vatandaşlar zor anlar geçirdi.

Diyarbakır'da sağanak sırasında bir sürücünün otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

 

Yağmurun ardından otomobilinin içine su dolan sürücü, biriken suyu bardakla boşaltmaya çalıştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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