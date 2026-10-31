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Aykut Kocaman’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran fotoğraf! "Rıdvan Dilmen" detayı dikkat çekti

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Aykut Kocaman’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran fotoğraf! “Rıdvan Dilmen” detayı dikkat çekti

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için adı ilk sıralarda geçen Aykut Kocaman, İstanbul'da Türk futbolunun unutulmaz isimleriyle bir araya geldi.

#1
Foto - Aykut Kocaman’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran fotoğraf! "Rıdvan Dilmen" detayı dikkat çekti

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışlarını sürdüren ve Bodrum'dan apar topar İstanbul'a gelen Aykut Kocaman, futbol dünyasının efsane isimleriyle Boğaz'daki bir restoranda buluştu.

#2
Foto - Aykut Kocaman’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran fotoğraf! "Rıdvan Dilmen" detayı dikkat çekti

Fenerbahçe kulislerinde sarı-lacivertli takımın başına geçip geçmeyeceği merak konusu olan deneyimli çalıştırıcının bu özel buluşması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Futbolculuk yıllarında Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Türk futboluna damga vuran dört unutulmaz isim, bu kez saha dışındaki dostluklarıyla dikkat çekti.

#3
Foto - Aykut Kocaman’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran fotoğraf! "Rıdvan Dilmen" detayı dikkat çekti

Sarı-lacivertlilerin unutulmaz ikilisi Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile siyah-beyazlıların efsane kadrosunun simge simaları Metin Tekin ve Gökhan Keskin'in aynı masada yer aldığı bu buluşma, yeşil sahalardaki rekabetin ötesindeki dostluk bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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