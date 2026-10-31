Aykut Kocaman’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran fotoğraf! “Rıdvan Dilmen” detayı dikkat çekti
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için adı ilk sıralarda geçen Aykut Kocaman, İstanbul'da Türk futbolunun unutulmaz isimleriyle bir araya geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için adı ilk sıralarda geçen Aykut Kocaman, İstanbul'da Türk futbolunun unutulmaz isimleriyle bir araya geldi.
İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışlarını sürdüren ve Bodrum'dan apar topar İstanbul'a gelen Aykut Kocaman, futbol dünyasının efsane isimleriyle Boğaz'daki bir restoranda buluştu.
Fenerbahçe kulislerinde sarı-lacivertli takımın başına geçip geçmeyeceği merak konusu olan deneyimli çalıştırıcının bu özel buluşması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Futbolculuk yıllarında Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Türk futboluna damga vuran dört unutulmaz isim, bu kez saha dışındaki dostluklarıyla dikkat çekti.
Sarı-lacivertlilerin unutulmaz ikilisi Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile siyah-beyazlıların efsane kadrosunun simge simaları Metin Tekin ve Gökhan Keskin'in aynı masada yer aldığı bu buluşma, yeşil sahalardaki rekabetin ötesindeki dostluk bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
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