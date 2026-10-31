Sis kenti esir aldı! Diyarbakır’da sabah saatlerinde göz gözü görmedi!
Diyarbakır'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran yoğun sis tabakası hayatı felç etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran yoğun sis tabakası hayatı felç etti.
Kent genelinde aniden bastıran ve yer yer etkisini iyice artıran sis nedeniyle görüş mesafesi metrelerle ifade edilecek seviyelere kadar düştü.
Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, yer yer etkisini artırdı.
Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak, takip mesafesini koruyup trafikte dikkatli ilerledi.
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