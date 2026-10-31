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Sis kenti esir aldı! Diyarbakır’da sabah saatlerinde göz gözü görmedi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sis kenti esir aldı! Diyarbakır’da sabah saatlerinde göz gözü görmedi!

Diyarbakır'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran yoğun sis tabakası hayatı felç etti.

#1
Foto - Sis kenti esir aldı! Diyarbakır’da sabah saatlerinde göz gözü görmedi!

Kent genelinde aniden bastıran ve yer yer etkisini iyice artıran sis nedeniyle görüş mesafesi metrelerle ifade edilecek seviyelere kadar düştü.

#2
Foto - Sis kenti esir aldı! Diyarbakır’da sabah saatlerinde göz gözü görmedi!

Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

#3
Foto - Sis kenti esir aldı! Diyarbakır’da sabah saatlerinde göz gözü görmedi!

Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, yer yer etkisini artırdı.

#4
Foto - Sis kenti esir aldı! Diyarbakır’da sabah saatlerinde göz gözü görmedi!

Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak, takip mesafesini koruyup trafikte dikkatli ilerledi.

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