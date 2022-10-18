Ben Bu Cihana Sığmazam 5.bölüm tek parça full izle ATV! Ben Bu Cihana Sığmazam konusu, oyuncuları kimler? Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor!

Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin bir bölümü Özbekistan çekimleri Semerkant ve Buhara kentinde yapılırken Türkiye çekimleri ise İstanbul'da gerçekleşti. Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Atv'de ekrana gelen yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 5. bölümünde Cezayir ve ekibi, 17 yıl önce kullandıkları ofislerini tekrar açarlar ve burada yapılan ilk toplantıda Cezayir'in ölmeden önce Ethem'e yüklü miktarda altın emanet bıraktığı ortaya çıkar. Peki şimdi ne olacak? Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın başrolünde oynadığı dizinin yönetmenliğini Onur Tan üstlenmektedir. Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı yapım yeni bölümüne "İçimizdeki hain kimse, planı da o yaptı Cezayir" sözleri damga vurdu..

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 5. BÖLÜM IZLE!

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 5. BÖLÜM ÖZETİ

Atv'nin sürükleyici dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 5. bölümünde; Leyla, Gülendam'a ultrason resminin hesabını sorar.

Ömer Asaf ve Azamet, Yakup'un yerine geçen kardeşi Habip'in nasıl birisi olduğunu araştırırken başlarını derde sokarlar.

Lokman, Asım Kaptan'ı ziyaret ederek Yakup'un öldürülmesiyle bir ilgisinin olup olmadığını anlamaya çalışır.

Bekir'in alacaklıları Meltem'i kaçırarak Bekir'e bir gözdağı vermek isterler. Cezayir, olaya müdahale etmek zorunda kalır.

Cezayir ve ekibi, 17 yıl önce kullandıkları ofislerini tekrar açarlar ve burada yapılan ilk toplantıda Cezayir'in ölmeden önce Ethem'e yüklü miktarda altın emanet bıraktığı ortaya çıkar.

Atakan, hiçbir illegal işe bulaşmaması için Cezayir'i son kez uyarır. Lokman, bir hacker olan kızı Melike'yi ofise getirerek Cezayir ve diğer elemanlarla tanıştırır.

Azamet, görür görmez kıza karşı bir ilgi duyar. Cezayir ve adamları, yıllar öncesinden kalan altınları geri getirmek için bir plan yaparlar.

Cezayir'in peşinde olan Emniyet Müdürü Sinan, Kurban Baba'nın çiftliğini basarken, Cezayir'in altın yüklü tırı da yolda saldırıya uğrar.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAN DİZİSİ HANGİ GÜN?

Her hafta salı günleri izleyicisiyle buluşan Ben bu Cihana Sığmazam dizisi bu akşam 5. bölümle ekranlarda olacak.

20 Eylül 2022 tarihinde ilk bölümü yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi aksiyon ve dram türündedir. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin hikaye kısmında Onur Tan ve Oktay Kaynarca'nın imzası bulunmaktadır. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi konusu nedir?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde; Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) gibi oyuncular yer alıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

15 yıl önce öldü gösterilen ve Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır.

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar.

Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır.

Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 5. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE BEN BU CIHANA SIGMAZAM 1. SIRADA YER ALIYOR.

TOTAL İLK 5 PROGRAM

1 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

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