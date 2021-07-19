Kurucusu ilan etti: Artık güvenilir değil

Wikipedia'nın kurucusu Dr. Larry Sanger, platformun artık güvenilir bilgiler sağlamadığını ve bazı kullanıcılar tarafından propaganda aracına dönüştürüldüğünü söyledi. Kültür ve fikir dergisi Unherd'in Lockdown TV isimli YouTube kanalına konuşan Sanger, platformun bazı olaylar hakkında bilgileri manipüle etmede kullanıldığını belirterek "Makalelerin, birisinin söylemesini istediği şeyi yansıtmasını sağlamak için perde arkasında oynanan büyük, kötü, karmaşık bir oyun var" ifadelerini kullandı.

Maaşlı personel gibiler

Bazı büyük şirketlerin platformda yazarak kamuoyunun düşüncesini etkilemek için maaşlı personel çalıştırdığını belirten Sanger, "Elbette, dini bir lider, parti yetkilileri veya bir diktatör gibi bir otorite figürü tarafından ne düşünmeleri gerektiğinin söylenmesini isteyen insanlar var. Wikipedia editörleri kimliklerini açıklamak zorunda olmadığı için bunların bir kısmı engellenemiyor" dedi.

316 dilde yayını var

316 dilde yayın yapan Wikipedia, 15 Ocak 2001'de kuruldu. En çok okunan İngilizce versiyonunun 42 milyon kayıtlı kullanıcısı ve 54 milyon farklı sayfası bulunuyor. Türkiye edisyonunda ise 2 milyon farklı sayfa, 415 bin 600 içerik sayfası, 1 milyon 316 bin kayıtlı kullanıcı ve 3 bin 140 aktif kullanıcı bulunuyor. Kurulduğundan beri Türkiye'den 25 milyon 763 bin kez sayfalarda değişiklik yapılmış.