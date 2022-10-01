Kurdeşen (Ürtiker) nedir? Kurdeşen belirtileri nelerdir? Uzmanından: Kurdeşen neden olur, nasıl geçer, ne iyi gelir?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tosun, Dünya Ürtiker Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Dr. Öğretim Üyesi Tosun, hastalığın çok sık görüldüğünü belirterek, kronik ürtikerin genellikle 30 ila 60 yaşları arasında, kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha sık ortaya çıktığını ifade etti.

“Kronik ürtiker sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor”

Tosun, kronik ürtikerin kişinin sosyal yaşamını, uyku kalitesini, konsantrasyonunu ve performansını olumuz yönde etkilediğini belirterek, “2014'ten beri her yıl 1 Ekim'de Dünya Ürtiker Günü kutlanmaktadır. Hastalığın farkındalığını artırmak hastaların doğru tanı ve tedaviye ulaşmasını kolaylaştırmak, toplumda ürtiker ile ilgili bilinç oluşturmak için bu gün kutlanmaktadır. Ürtiker; halk arasında 'kurdeşen' olarak bilinen ve yanma, kızarık, kaşıntılı, aniden ortaya çıkıp aynı gün içinde kendiliğinde kaybolabilen bir hastalıktır. Dört kişiden biri hayatlarının bir noktasında ürtikerden etkilenir. Bu yüzden toplumda çok sık görüyoruz. Çoğu durumda, birkaç hafta içinde iyileşir. Buna akut ürtiker diyoruz, ancak hastaların yaklaşık %1’inde semptomlar daha uzun sürer ve hastalık kronikleşir. Kronik ürtiker genellikle 30 ila 60 yaşları arasında, kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha sık ortaya çıkar. Hastalığın ne kadar süreceği tam öngörülemezken bazen hastalık uzun yıllar sürebilir. Kronik ürtiker; kişinin sosyal yaşamını, uyku kalitesini, konsantrasyonunu ve performansını oldukça etkilemektedir” dedi.

“Polikliniğimiz Uluslararası Ürtiker Mükemmeliyet Merkezi (UCARE) üyesidir”

Tosun, Türkiye’de kendi poliklinikleriyle birlikte 10 UCARE üyesi olduğunu belirterek, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Deri ve zührevi hastalıkları Anabilim Dalı olarak polikliniğimiz UCARE olarak adlandırılan Uluslararası Ürtiker Mükemmeliyet Merkezi üyesidir. Türkiye’de yaklaşık bizimle birlikte 10 merkez UCARE üyesi olarak yer almaktadır. Dünyadaki tüm ürtiker mükemmeliyet merkezleri adına, dünya ürtiker gününü her yıl olduğu gibi 1 Ekim’de kutlarken ürtikerde, doğru tanı ve tedavinin önemini insanlara hatırlatıyoruz. Her hafta salı ve perşembe günleri sadece ürtiker hastalarının muayene olabildiği özel polikliniğimiz bulunmaktadır. Hastalarımız kolay bir şekilde randevu alıp muayene olabiliyorlar. Ürtiker polikliniğimizde ürtikerin tanısal testleri, alerji testleri ve güncel tedavi protokolleri yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Peki kurdeşen nedir, belirtileri nelerdir, kurdeşen neden olur, kurdeşene ne iyi gelir, kurdeşen nasıl geçer? Sizler için araştırdık işte cevaplar...

Kurdeşen (Ürtiker) Nedir?

Halk arasında kurdeşen adıyla bilinen ürtiker farklı koşullar nedeniyle ciltte görülen reaksiyonlardan kaynaklanan kabarık, kaşıntılı ve kızarık lekelerle karakterize edilen bir cilt hastalığıdır.

Bu kızarık lekelerin boyutları bir kaç milimetreden bir kaç santimetreye kadar farklılık gösterebilir ve yaygın olarak birbirleri ile birleşip ten üzerinde çok geniş bir alanı kaplayabilir. Lekeler hastalık seyrettiği süre zarfında 24 saat içerisinde belirip kaybolabilir. Kurdeşen hastalığı bulaşıcı değildir.

Eğer kurdeşenden kaynaklanan kızarıklıklar ile kabarıklıklar altı haftadan daha uzun süre devam ederse ve aylar ya da yıllar boyunca sık sık tekrarlarsa, durum kronik ürtiker olarak kabul edilir.

Kronik kurdeşen insanlar çok rahatsız edici olabilir. Uykuya veya günlük faaliyetlere engel olabilir. Doktor tavsiyesi ile alınacak antihistaminikler ve kaşıntı önleyici ilaçlar durumdan muzdarip bireylerde rahatlamaya yol açabilir.

Kurdeşen (Ürtiker) belirtileri nelerdir?

Kronik kurdeşenin belirtileri ve semptomları arasında en yaygın olanı, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilecek kızarık veya cilt renginde lekelerdir. Bunun yanı sıra boyutları değişiklik gösteren, gün içerisinde belirip kaybolan kabarıklıklar ile oldukça sert kaşınma da bir diğer belirtidir.

Dudaklarda, göz kapaklarında ve boğaz içinde ağrılı şişme, yani anjiyoödem de görülebilir. Yorulma, stres, sıcaklama ve egzersiz esnasında kurdeşen belirtilerinin şiddetlendiği gözlemlenmiştir.

Kronik ürtiker altı haftadan daha uzun süre kesintisiz devam ederek yıllar içinde tekrarlayabilir, ancak kısa süreli yani akut ürtiker aniden ortaya çıkar ve birkaç hafta içerisinde seyrini tamamlayarak kaybolur.

Eğer birkaç gün boyunca ortaya çıkmaya devam eden kabarıklıklar ve kızarıklar görüldüyse mutlaka bir cilt uzmanına yani dermatoloğa başvurulması gereklidir. Kronik ürtiker kendi başına bireyi ciddi bir alerjik reaksiyon, yani anafilaksi riski altına sokmaz.

Ancak birey ciddi bir alerjik reaksiyonun bir parçası olarak diğer semptomların yanı sıra kurdeşen belirtileri gösteriyorsa acil bakım uygulanması gerekebilir. Anafilaksi belirtileri ve semptomları arasında baş dönmesi, nefes darlığı ile dudaklarda, göz kapaklarında ve dilde şişme bulunur.

Kurdeşen neden olur?

Kurdeşen kızarıklıkları ve bunlarla birlikte beliren kabarıklıklar, bazı hücreler tarafından kan dolaşımına histamin ve diğer kimyasalların serbest bırakılmasıyla ortaya çıkar.

Tıp uzmanları genellikle kronik ürtikerin nedenini veya akut ürtikerin neden bazen kronik bir hal aldığının nedenini belirleyemezler. Ancak deride görülen kurdeşen dökülmesinin tetikleyici nedenlerinin bir kısmının aşağıdakiler olduğu bilinmektedir:

Ağrı kesici ilaçlar

Alkol kullanımı

Böcekler veya parazitler

Çeşitli gıda türleri

Cilt üzerinde uzun süreli baskı, lastik şerit gibi

Çizilme

Egzersiz

Enfeksiyon

Güneş Işığı

Soğuk

Stres

Yüksek ısı

Bunlarla birlikte bazı vakalarda kronik ürtiker tiroid hastalığı veya nadiren kanser gibi altta yatan başka bir tıbbi durum ile ilişkili olabilir.

Kurdeşene ne iyi gelir?

Kurdeşen İçin Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Kronik ürtiker aylarca veya yıllarca sürekli devam edebilir. Bireyin uyku düzenini bozabilir ve günlük hayatına müdahale edecek bir hale gelebilir. Alınacak bir kaç basit önlem kronik ürtikerin tekrarlayan cilt reaksiyonlarını önlemeye veya yatıştırmaya yardımcı olabilir:

Bilinen tetikleyicilerden kaçınmak

Bol, Gevşek ve hafif giysiler giymek.

Derinin çizilmesinden kaçınmak.

Etkilenen bölgeyi yıkayarak, yelpazeleyerek, serin ve nemli bir bez kullanarak, ya da losyon veya kaşıntı önleyici krem ile rahatlatmak.

üneş kremi kullanmak

Sert sabunları kullanmaktan kaçınmak.

Kurdeşene İyi Gelen Yiyecekler

Zencefil.

Maydanoz.

Zerdeçal.

İncir.

Greyfurt.

Soğan.

Elma Sirkesi.

Kurdeşen Nasıl Teşhis Edilir?

Kurdeşen tanısı genellikle bir dermatolog tarafından gerçekleştirilen bir fiziksel muayene sonrasında konulur. Uzman doktor, hastanın belirti ve semptomların neden kaynaklandığını anlamak üzere bir dizi soru soracaktır.

Bununla birlikte durumu takip etmek üzere bireyden içinde günlük faaliyetlerin, alınan tıbbi ilaçların, bitkisel ilaçların veya takviyelerin, beslenme sırasında yenilip içilenlerin, kurdeşenin hangi bölgede göründüğünün ve ne kadar sürdüğünün veya kurdeşenin ağrılı şişliklerle birlikte olup olmadığının anlaşılması için bir günlük liste tutmasını isteyebilir.

Fizik muayene ile tıbbi geçmişin incelenmesi sonucunda eğer doktor kurdeşenin altta yatan ayrı bir tıbbi sorundan kaynaklandığı sonucuna varırsa bir dizi kan testi ile cilt testi uygulanmasını isteyebilir.

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