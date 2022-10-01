Kabızlığı anında kesen harika karışım: Çörek otu, zeytinyağı ve yoğurt!

Kabızlık rahatsızlığı hemen herkesin başına gelebilen, genel anlamıyla dengesiz ve düzensiz beslenme sonucu oluşan bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Özellikle sürekli fast-food tarzı katı yiyeceklerle beslenen kişilerde daha sık görülür. Çörekotu, zeytinyağı ve yoğurt ile yapılacak karışım kabızlığı hemen kesecek daha sağlıklı bir sindirim sistemi sağlayacaktır. Özellikle çörekotu sindirim sistemi üzerine inanılmaz etkileri olan bir besindir. Ayrıca kilo verme çabasında olan kişilerde çörekotunu sık sık tüketerek sindirim sistemini hızlandırabilir. Yoğurt ise hayvansal gıda olmasından dolayı tokluk hissi verecektir. Ayrıca içerisinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde sindirim sisteminde olumlu etkilere yol açıyor. Bu kürün ne kadar etkili olacağı tamamen düzenli kullanıma bağlıdır. Düzenli kullanıldığı takdirde etkileri net olarak görülür. Ayrıca bu kürü kullanırken yenilen içilen diğer gıdalara da dikkat edilmeli mümkün olduğunca sıvı ve sağlıklı besinler tüketmeye özen gösterilmelidir.

KABIZLIĞI KESEN HARİKA TARİF

Malzemeler

3 yemek kaşığı ev yoğurdu

3 çay kaşığı çörekotu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

İlk olarak 3 çay kaşığı çörekotu havanda dövülerek ezilir. Burada çörekotunu ezmek şart değildir zira ezmeden de yapabilirsiniz ancak ezildiği takdirde daha hızlı verim alacağınız da kesindir. Sonrasında ayrı bir kaba 3 yemek kaşığı yoğurdu alın. Ardından havanda ezdiğiniz çörekotu ve zeytinyağını da ekleyerek bir kaşık yardımıyla iyice karıştırın. Elde edilen karışımı her öğünden 20 dakika önce kadar tüketerek kabızlığın önüne geçebilirsiniz. Bu karışımı tükettikten sonra üzerine 1 bardak su içmeniz gerekmektedir. Bu karışımı yaklaşık 15 gün kadar düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Ancak 15 günün ardından en az 15 gün kadar ara vermeniz gerekmektedir. 15 günlük bekleme süresinin ardından yine 15 gün kadar uygulayabilirsiniz.

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