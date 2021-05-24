  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kalp krizi geçiren kaymakam vefat etti
PKK, DEAŞ’tan fazla adam kaçırdı
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk yaşandı
Ekonomi Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2021 kurban fiyatları güncel
Ekonomi

Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2021 kurban fiyatları güncel

Büyükbaş hayvan fiyatları 2021 | Mübarek kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 tarihlerinde idrak edilecek. Vatandaşlar bayram öncesinde büyükbaş, küçükbaş hayvan fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, kurbanlıkların fiyatları belli oldu mu? 2021 kurbanlık fiyatları | Büyükbaş hayvanlar ne kadar 2021 | Küçükbaş hayvan fiyatı 2021

Yeniakit Publisher
2021-05-24 12:10:00 -
Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2021 kurban fiyatları güncel

Ramazan bayramının ardından milyonlarca kişinin gözü kurban bayramına çevrildi. Bu yıl kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz’da idrak edilecek. Kurban bayramı öncesinde pek çok kişi kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, kurbanlıklar ne kadar oldu?

Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2021 kurban fiyatları güncel

Ramazan bayramını salgın sebebiyle evlerinde geçiren milyonların gözü kurban bayramında. Bu yıl da kurban bayramında tedbirlerin uygulanması bekleniyor. Elbette tedbirler haziran ayı sonunda ulaşılacak aşılama sayısıyla da bağlantılı olacaktır. Kurban kesmek isteyen, niyetlenenler ise fiyat araştırmasına başladı. 

2020 yılında büyükbaş havyanlar 5 ila 30 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı. Küçükbaş hayvanlar ise 900 ile 4 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı. 2020'de canlı kilogram fiyatı ise büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta ise 20-35 lira arasında değişiyordu.

2021 yılında geçen yılkı rakamlara göre yüzdü 20-30 artış yaşanması bekleniyor.

5 bin lira hibe başvuru ekranı | Esnaf hibe başvurusu başladı mı?
5 bin lira hibe başvuru ekranı | Esnaf hibe başvurusu başladı mı?

Ekonomi

5 bin lira hibe başvuru ekranı | Esnaf hibe başvurusu başladı mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haftalardır ortada yoktu! Teşkilat'a geri döndü
Medya

Haftalardır ortada yoktu! Teşkilat'a geri döndü

TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Teşkilat dizisinde haftalardır ortada görülmeyen Hulki karakteri sahalara resmen göründü.
İkizdere fitnesi KOÇ-TEMA işi
Siyaset

İkizdere fitnesi KOÇ-TEMA işi

Türkiye’nin kalkınıp güçlenmesi için ülkenin her karışında hummalı bir çalışma yürüten AK Parti iktidarının önüne ‘çevreci’ kılıfıyla dikile..
Bomba 'SİHA' hamlesi! İmzaları atmak için Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Bomba 'SİHA' hamlesi! İmzaları atmak için Türkiye'ye geliyor

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yapacağı resmi ziyarette, iş birliğinin daha da geliştirilmesi iç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay