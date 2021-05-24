Ramazan bayramının ardından milyonlarca kişinin gözü kurban bayramına çevrildi. Bu yıl kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz’da idrak edilecek. Kurban bayramı öncesinde pek çok kişi kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, kurbanlıklar ne kadar oldu?

Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2021 kurban fiyatları güncel

Ramazan bayramını salgın sebebiyle evlerinde geçiren milyonların gözü kurban bayramında. Bu yıl da kurban bayramında tedbirlerin uygulanması bekleniyor. Elbette tedbirler haziran ayı sonunda ulaşılacak aşılama sayısıyla da bağlantılı olacaktır. Kurban kesmek isteyen, niyetlenenler ise fiyat araştırmasına başladı.

2020 yılında büyükbaş havyanlar 5 ila 30 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı. Küçükbaş hayvanlar ise 900 ile 4 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı. 2020'de canlı kilogram fiyatı ise büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta ise 20-35 lira arasında değişiyordu.

2021 yılında geçen yılkı rakamlara göre yüzdü 20-30 artış yaşanması bekleniyor.