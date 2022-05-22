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Gündem Kurbanlık fiyatları ağızları açık bıraktı! Vay anam vay
Gündem

Kurbanlık fiyatları ağızları açık bıraktı! Vay anam vay

Erzurum Oltu’da her hafta cumartesi günleri kurulan hayvan pazarında fiyatlar yükselirken, satışlar da azaldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 14:22:00 -
Kurbanlık fiyatları ağızları açık bıraktı! Vay anam vay

 

Erzurum’un Oltu ilçesinde Kurban Bayramı yaklaştıkça hayvan fiyatları yükselişe geçti. Büyükbaş hayvan fiyatları ise dişi dana 6 bin TL ile 12 bin TL arası, erkek dana 8 bin ile 20 bin TL arası değişiyor. Düveler 12-20 bin TL arası, inekler 15 ile 35 bin TL arası, tosunlar 40 ile 70 bin TL arasında seyrediyor.

Hayvan üreticisi Salih Yavuz, “Pazarın durumu iyi fakat yem fiyatları pahalı” dedi.

 

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Yorumlar

diyarbakırlı

Her yıl kestiğim kurbanımı bu yıl maalesef kesemeyeceğim anlaşılan. Allah günahlarımızı af etsin.
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