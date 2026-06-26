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Dünya Nixon ile kıyaslayan Vance'den şok sözler! Trump, derin devletin hedefinde
Dünya

Nixon ile kıyaslayan Vance'den şok sözler! Trump, derin devletin hedefinde

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Nixon ile kıyaslayan Vance'den şok sözler! Trump, derin devletin hedefinde

Nixon'ın istifasına yol açan Watergate skandalının bugün yaşanması halinde "12 saatlik bir haber" olarak kalacağını savunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, eski ABD Başkanı Richard Nixon ile Başkan Donald Trump'ın "derin devlet" tarafından hedef alındığını öne sürdü.

WASHINGTON

California eyaletinin Yorba Linda kentindeki Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vance, "Communion" isimli yeni kitabını tanıttı.

Etkinlikte Nixon'a duyduğu hayranlığı dile getiren Vance, "Watergate skandalı yarın yaşansaydı, 12 saat süren bir haber olurdu. Bunun bir başkanın görevden alınmasına yol açacağı düşüncesi çılgınca." değerlendirmesinde bulundu.

Vance, Nixon'ın görevden ayrılmasına yol açan süreç ile Trump'ın ilk başkanlık döneminde yaşananlar arasında benzerlik bulunduğunu savunarak "derin devlet" olarak nitelendirdiği yapıların her iki lidere karşı da benzer yöntemler kullandığını iddia etti.

Kendisini de Nixon'a benzeten Vance, "Genç senatör, başkan yardımcısı, birkaç çok satan kitap yazmış, medya tarafından nefret edilen biri. Bu biraz JD Vance'i andırıyor. Richard Nixon'ı her zaman sevmişimdir." ifadelerini kullandı.

 

WATERGATE SKANDALI

Watergate skandalı, ABD'de 1972-1974 döneminde Başkan Richard Nixon yönetimini içeren ve Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan büyük bir siyasi skandal olarak biliniyor.

Skandal, başkent Washington'da 17 Haziran 1972'de 5 hırsızın Watergate iş merkezindeki bir büroya girerken polis tarafından yakalanarak tutuklanması ve Nixon hükümetinin olayı örtbas etme girişimlerinin ardından patlak vermişti.

Olayda, Nixon hükümetinin 1972 seçimlerinde siyasi rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarılmış, skandala adı karışan Nixon istifa ederek görevini yardımcısı Gerald Ford'a devretmişti.

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