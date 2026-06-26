Trans öğretmen rezaletinde tepkiler sonuç verdi: LGBT dostu sapık da müdür de kovuldu

İstanbul Sarıyer’deki özel bir okulda görev yapan bir öğretmenin cinsiyetini terk etmesinin ardından derslere devam etmesi ve okul yönetiminin velilere yönelik düzenlediği “Cinsel Kimlik Gelişimi” semineri kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Sürece ilişkin yeni gelişmede, okul yönetiminin translığa geçen öğretmenle sözleşme yenilemediği, rehberlik servisi çalışanları ile okul müdürünün de iş akitlerinin feshedildiği öğrenildi.

Velilere skandal seminer

Cinsiyetini terk eden öğretmen İngilizce derslerine girmeye devam ederken, 6. sınıf rehber öğretmenliği görevini de devam etti. Okul yönetimi velilerden gelen tepki üzerine olaya ilginç bir çözüm buldu. Öğretmenin görevden alınmasını talep eden veliler için okulda 'Cinsel Kimlik Gelişimi' konulu seminer düzenlendi. Yönetim velilere seminerle ilgili "Sayın velimiz, öğretmenimiz Burak Ü. cinsiyet dönüşüm sürecinin aşamalarından biri olan isim değişikliği gerçekleşmiştir. Öğretmenimiz artık Zoe Lia isim ve soy ismiyle bizimle devam edecektir. Prof. Dr. Özgür Öner'in vereceği seminerde görüşmek dileğiyle" mesajı yolladı.

Bakanlık inceleme başlattı

Veliler, söz konusu öğretmenle ilgili durumu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirerek şikayette bulundu.Milli Eğitim Bakanlığı’nın inceleme başlattığı ifade edilirken, veliler ve bazı vatandaşlar duruma tepki göstermişti.

İkisi de kovuldu

Kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında LGB dostu sapık ve müdürün işine son verildi. Alınan karar veliler tarafından takdir topladı.