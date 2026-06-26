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Gündem Trans öğretmen rezaletinde tepkiler sonuç verdi: LGBT dostu sapık da müdür de kovuldu
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Trans öğretmen rezaletinde tepkiler sonuç verdi: LGBT dostu sapık da müdür de kovuldu

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Trans öğretmen rezaletinde tepkiler sonuç verdi: LGBT dostu sapık da müdür de kovuldu

Yeni Akit'in "İstanbul'da 'LGBT dostu okul' skandalı! Sapık öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi!" başlıklı haberi sonrası harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı ilgili öğretmen ve müdürün işine son verdi.

İstanbul Sarıyer’deki özel bir okulda görev yapan bir öğretmenin cinsiyetini terk etmesinin ardından derslere devam etmesi ve okul yönetiminin velilere yönelik düzenlediği “Cinsel Kimlik Gelişimi” semineri kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Sürece ilişkin yeni gelişmede, okul yönetiminin translığa geçen öğretmenle sözleşme yenilemediği, rehberlik servisi çalışanları ile okul müdürünün de iş akitlerinin feshedildiği öğrenildi.

 

Velilere skandal seminer

Cinsiyetini terk eden öğretmen İngilizce derslerine girmeye devam ederken, 6. sınıf rehber öğretmenliği görevini de devam etti. Okul yönetimi velilerden gelen tepki üzerine olaya ilginç bir çözüm buldu. Öğretmenin görevden alınmasını talep eden veliler için okulda 'Cinsel Kimlik Gelişimi' konulu seminer düzenlendi. Yönetim velilere seminerle ilgili "Sayın velimiz, öğretmenimiz Burak Ü. cinsiyet dönüşüm sürecinin aşamalarından biri olan isim değişikliği gerçekleşmiştir. Öğretmenimiz artık Zoe Lia isim ve soy ismiyle bizimle devam edecektir. Prof. Dr. Özgür Öner'in vereceği seminerde görüşmek dileğiyle" mesajı yolladı.

 

Bakanlık inceleme başlattı

Veliler, söz konusu öğretmenle ilgili durumu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirerek şikayette bulundu.Milli Eğitim Bakanlığı’nın inceleme başlattığı ifade edilirken, veliler ve bazı vatandaşlar duruma tepki göstermişti.

 

İkisi de kovuldu

Kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında LGB dostu sapık ve müdürün işine son verildi. Alınan karar veliler tarafından takdir topladı.

İstanbul'da 'LGBT dostu okul' skandalı! Sapık öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi!
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Yorumlar

Terzi Hacı

Bu sapkınlara en ufak fırsat verirseniz, bunları tırnağı yer tutarsa sapıklıklarını herkese dayatırlar. Yılanın başını küçükken ezmeli. Bu konuda sadece okullar değil, hayatın her alanında gerekli incelemeler yapılmalı, gereken cezalar kesilmelidir.

Serdar

Eşcinsellik Yüce Kitabımız Kuranda Ayetlerde ve hadislerde , Yüce ALLAHIN en sevmediği ve Neredeyse tövbesi yok kadar büyük Günahtır. Sionistler  bize nediye öğretti yok hormonlarından genlerinden  geliyormuş hepsi yalan bilgi ve  bulgu. Profesörler doktorlar söylüyor böyle bir bilgi ve bulgu kesinlikle yok diye ve bunun tamamen sapıklık olduğunu söylüyorlar . Yüce ALLAH  birşey yasakladıysa o kişi ve toplum ysrarınadır ve asla bilimle ters düşmez. Belki eşcinsel tövbe eder Cennete girer ama Eşcinselliği normal karşılayan  onları Destekliyen  her insan Siyasetçi parti mensibları asla ve asla Cennete giremez , Sonsuza dek Cehennemde bağıra bağıra yanar.
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