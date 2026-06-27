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Dünya 'Gazze Barış Kurulu GKRY'de toplanacak' iddiası! Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından jet hızında açıklama
Dünya

'Gazze Barış Kurulu GKRY'de toplanacak' iddiası! Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından jet hızında açıklama

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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'Gazze Barış Kurulu GKRY'de toplanacak' iddiası! Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından jet hızında açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Gazze Barış Kurulu'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) toplantı gerçekleştireceği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada manipülasyonların 'kasıtlı bir girişim' olduğu vurgulandı.

Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da üyesi olduğu Gazze Barış Kurulu'nun GKRY'de iki günlük bir zirve düzenleyeceği iddiaları dolaşıma sokuldu.

Bakanlık kaynakları, yapılacağı belirtilen organizasyonun Gazze Barış Kurulu toplantısı olmadığını, Gazze Yüksek Temsilciliği Ofisi yetkilileri ile Tony Blair Enstitüsü (TBI) temsilcileri ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (GYUK) yetkililerinin katılımıyla teknik ve iç koordinasyon formatında düzenlenecek bir faaliyet olduğunu belirtti.

Ne Türkiye ne Gazze Barış Kurulu'ndan katılım yok

Bu kapsamda, toplantıya Türkiye'den ya da Gazze Barış Kurulu'nun diğer üyelerinden herhangi bir katılımın söz konusu olmadığı vurgulandı.

 

Olan toplantıda GKRY ev sahibi değil, rolü de yok

Kaynaklar, ilgili yetkililerin toplantı yeri olarak GKRY'nin seçilmesinin yalnızca ulaşım ve uçuş kolaylığından kaynaklandığını aktardığını ifade etti.

Yetkililerin değerlendirmesine göre GKRY toplantının ev sahibi konumunda değil, organizasyonda herhangi bir rol üstlenmiyor.

 

"Kasıtlı bir girişim"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları ayrıca, söz konusu teknik koordinasyon toplantısının Gazze Barış Kurulu ile ilişkilendirilmesinin kasıtlı bir girişim olarak değerlendirildiğini kaydetti.

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