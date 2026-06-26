Trabzonspor’da transfer hamlesi! Resmen açıklandı
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Süper Lig devi Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden ayrılan Metehan Mimaroğlu'nun transferini TFF'ye bildirdi.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hücum hattına takviyede bulundu.
Bordo-mavililer, son olarak Gençlerbirliği forması giyen Metehan Mimaroğlu ile anlaşma sağladı.
Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Karadeniz ekibi, Metehan Mimaroğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Metehan Mimaroğlu'nun lisans işlemleri tamamlandı.
Spor
Trabzonspor'dan çılgın transfer operasyonu! Resmi imza öncesi 8 bomba birden patladı: Sıradaki isim kim olacak?