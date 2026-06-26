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Spor Trabzonspor’da transfer hamlesi! Resmen açıklandı
Spor

Trabzonspor’da transfer hamlesi! Resmen açıklandı

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Trabzonspor’da transfer hamlesi! Resmen açıklandı

Süper Lig devi Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden ayrılan Metehan Mimaroğlu'nun transferini TFF'ye bildirdi.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hücum hattına takviyede bulundu.

Bordo-mavililer, son olarak Gençlerbirliği forması giyen Metehan Mimaroğlu ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Karadeniz ekibi, Metehan Mimaroğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Metehan Mimaroğlu'nun lisans işlemleri tamamlandı.

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