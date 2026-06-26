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Siyaset CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'
Siyaset

CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'

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CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'

Savcı Sayan, CHP'de yaşanması beklenen geçişi aktardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir. İşte Savcı Sayan'ın dikkat çeken açıklamaları...

Savcı Sayan, CHP'de yaşanması beklenen geçişi aktardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir. İşte Savcı Sayan'ın dikkat çeken açıklamaları...

AK Partili eski vekil adayı Savcı Sayan, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SAVCI SAYAN'DAN BÜYÜK İDDİA: 'ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇİYOR!'

Savcı Sayan, özel olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi el değiştirse sürpriz olmaz. Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı alabilir. Sincan Belediye başkanı Ankara Büyükşehir belediye başkanı olursa hiç şaşırmayın sürpriz olmaz.

Hislerime dayanarak öngörümü söylüyorum. Sincan belediye başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olursa şaşırmayın."

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