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Dünya İşgal topraklarında konuşlanmışlardı! ABD savaş uçakları defolup gidiyor
Dünya

İşgal topraklarında konuşlanmışlardı! ABD savaş uçakları defolup gidiyor

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İşgal topraklarında konuşlanmışlardı! ABD savaş uçakları defolup gidiyor

Terör devleti İsrail ve haydut Amerika, işgal edilen Filistin toprakları üzerine kurulu olan Ben Gurion Havalimanı'ndaki Amerikan askeri uçakların tahliyesini hızlandıracak.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan onlarca uçak tahliye edilecek.

İsrail Ulaştırma Bakanlığının havalimanında konuşlu uçakların tahliyesinin hızlandırılması konusunda ABD ordusuyla anlaşmaya vardığı aktarılan haberde, böylece, temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 200 bin yolcunun biletinin iptal edilme tehdidinin ortadan kalkacağı kaydedildi.

İsrail basını, ABD ile varılan anlaşma kapsamında 30 Haziran Salı gününe kadar Ben Gurion Havalimanı'ndaki 30 Amerikan uçağının kademeli olarak ülke genelindeki hava üslerine nakledileceğini ve daha sonraki aşamada ise havalimanından 20 uçağın daha tahliye edileceğini yazdı.

 

Haberde, 16 Haziran'dan bu yana havalimanından 15 Amerikan uçağının tahliye edildiği belirtildi.

ABD, İran'a yönelik saldırılar öncesinde İsrail'e çok sayıda askeri uçak nakletmişti.

Uçakların bir kısmı askeri üslere konuşlandırılırken bir kısmı da İsrail'in dünyaya açılan tek kapısı Ben Gurion Havalimanı'na konuşlandırılmış, bu durum limanın işleyişini etkilemiş ve binlerce biletin iptal olmasına neden olmuştu.

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