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Spor Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı, yurda döndü! Hacıosmanoğlu dikkat çekti
Spor

Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı, yurda döndü! Hacıosmanoğlu dikkat çekti

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Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı, yurda döndü! Hacıosmanoğlu dikkat çekti

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda veda eden A Milli Futbol Takımı İstanbul'a döndü. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü.

 

D Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet elde ederek son sırada kalan milliler, turnuva sürecini tamamlayarak özel bir uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş gerçekleştirdi.

Bazı futbolcular teknik heyetten izin alarak yurda dönüş yapan kafilede yer almadı.

HACIOSMANOĞLU OLDUKÇA ÜZGÜN

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da heyetle birlikte İstanbul'a geldi.

Hacıosmanoğlu'nun üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.

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