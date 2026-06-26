Bakan Murat Kurum: Bunu Cumhurbaşkanımız başarmıştır

Milli İrade Platformu tarafından MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen 15. Milli İrade Buluşması'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Milli İrade Platformu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bakan Kurum, programda Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Asrın Felaketi’nin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliği’nin ve dayanışma hikayesinin anlatıldığı “Bir Oluruz” temalı tanıtım filminin izletildiği programda Bakan Kurum, 11 ilde 3 bin 482 ayrı şantiye, 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle birlikte 2 yılda 455 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı. Deprem bölgesindeki çalışmaları il il video ve görsellerle anlatan Bakan Kurum, “Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Asrın İnşa Seferberliği’ni bitiren iradedir. Bugün ABD’de, Almanya’da bir afet olduğunda vatandaşını sigorta şirketinin insafına bırakan bir anlayış varken, Türkiye artık, afet sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde de kentsel dönüşüm tecrübesinde de tüm dünyada bir numaradır. Asrın Felaketi, devletimiz ve milletimizin omuz omuza verdiğinde neler başarabileceğini açıkça ortaya koymuştur” dedi.





“ÖDEMİŞ VE SINDIRGI’DA AFETİN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇMEDEN YUVALARIMIZIN ANAHTARLARINI TESLİM EDECEĞİZ”

Bakan Kurum, bir taraftan Asrın İnşa Seferberliği sürerken diğer taraftan deprem ve yangın felaketlerinin yaşandığı İzmir Ödemiş ve Balıkesir Sındırgı’da da eş zamanlı çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekti: Devletin tecrübesiyle milletimizin vicdanı bir araya geldiğinde aşılamayacak hiçbir engel, hiçbir mesele yoktur. Bakın bu kadar iddialı konuşuyorum. Çünkü bu devlet Asrın İnşasını hayata geçirirken de afetleri yaşamaya devam etti. Tüm imkanlar 11 ilimize seferber edilmişken de çarklar asla durmadı. Sındırgı’da, Karabük’te depremler oldu. Ödemiş’te, Bigadiç’te yangınlar yaşadık. Devletimizin tüm kurumlarıyla bir yandan 11 ilde afetlerle mücadele ederken, bir taraftan da afet sonrasında vatandaşımızın dizinin dibinde olduk. Yaraları birlikte sardık. Ödemiş’te, Sındırgı’da evlerimiz bitmek üzere… Afetin üzerinden 1 yıl geçmeden yuvalarımızın anahtarlarını teslim edeceğiz. Birlikte ağlamıştık o gün, o teslimde birlikte güleceğiz.





1 MİLYON 767 BİN SOSYAL KONUT 7 MİLYON KİŞİYE GÜVENLİ YUVA OLDU

Bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 1 milyon 767 bin konut inşa edilerek yaklaşık 7 milyon vatandaşın güvenli ve sağlam yuvalara kavuşturulduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti: Kuralarımızı çektik, konutlarımızın birçoğunun temelleri atıldı, 2027 Mart ayında anahtarları teslim etmeye başlayacağız. Bu projeyle ilk kez İstanbul’da kiralık konut uygulamasını hayata geçiriyoruz. Bunu da kira fiyatlarının dengelenmesinde çok önemli görüyoruz. Eylül ayında da ilk kiralık konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.





“2 MİLYON 684 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRDÜK”

Sosyal konutların yanı sıra şehirleri afetlere karşı dirençli hale getirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarına da hızla devam ettiklerinin altını çizen Bakan Kurum, İstanbul’da Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 233 bin konutun dönüşümünün devam ettiğini belirtti, İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi ile de ilk yıl ödemesiz, 0,69 faiz oranıyla, 3 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sunulduğunu dile getirdi. Bakan Kurum, “Kentsel dönüşüm bir tercih değil. Kentsel dönüşüm bir lüks değil. Kentsel dönüşüm ertelenebilecek bir mesele de değildir. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı dönüşüm çerçevesinde 2 milyon 684 bin konutu dönüştürdük. Hedefimiz yalnızca riskli yapıları yenilemek değildir. Bizim hedefimiz; Türkiye Yüzyılında daha güvenli, daha dirençli, daha çevreci ve daha yaşanabilir şehirler inşa etmektir” dedi.





“SIFIR ATIK, EN GÜÇLÜ ÇEVRE PROJELERİNDEN BİRİ”

Çevre ve iklim alanındaki çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Bakan Kurum, “Yeni dönemde artık mesele yalnızca şehirlerimizin büyümesi değil; aynı zamanda daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir hale gelmesidir. İklim değişikliğiyle mücadele şehirlerin dışında değil, tam merkezinde yürütülmek zorundadır. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık, en güçlü çevre projelerinden biri. Sıfır Atık, sadece bir çevre projesi olarak değil de aslında medeniyetimizin bize öğrettiği o bakışı yansıtan duruştur. Sıfır Atık; israfla mücadeleyi, kaynakların verimli kullanımını, çevresel farkındalığı ve sürdürülebilir kalkınmayı merkeze alan güçlü bir medeniyet yaklaşımıdır” ifadelerini kullandı.



1 TEMMUZ İTİBARIYLA DOA MAKİNELERİ 81 İLDE

Bakan Kurum, Depozito Yönetim Sistemi’nde 1 Temmuz’da başlayacak yeni döneme ilişkin de şu bilgileri paylaştı: Sıfır Atık’ta yeni bir aşamaya geçiriyoruz. Depozito Yönetim Sistemimizi hayata geçiriyoruz. 1 Temmuz itibariyle 81 ilimizde kurulacak DOA makineleriyle artık hem çevremiz hem ekonomimiz kazanacak. Şişeleri makinelere atacak, her şişeden 1 lira depozito iade ücreti cüzdanlarda birikecek. Burada toplanan şişeler de geri dönüşümle yeniden kazandırılacak. Sadece bireysel bir uygulamadan bahsetmiyoruz. Türkiye genelinde market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler, oteller, restoranlar ve kafeler bu sistemin parçası olacak. Bu sistem sayesinde her yıl 25 milyar adet ambalajı geri dönüşüme kazandıracağız. Ekonomiye yıllık yaklaşık 30 milyar TL doğrudan katkı sağlayacağız.





“STK’LARIN COP31’İN PAYDAŞLARINDAN BİRİ OLMASINI ÖNEMSİYORUZ”

Bakan Kurum, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi ile ilgili STK’lara iş birliği çağrısı yaptı: Artık iklim değişikliğiyle mücadele yalnızca çevre politikalarının değil; kalkınmanın, yatırımın, ticaretin ve şehirleşmenin tam merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle COP31'in; kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, akademiyi, özel sektörü ve sivil toplumu ortak hedefler etrafında buluşturan güçlü bir zemine dönüşmesini arzu ediyoruz. Özellikle iş dünyamızın, sivil toplum kuruluşlarımızın bu sürecin en önemli paydaşlarından biri olmasını son derece önemsiyoruz. Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarımızın da bu süreci bir fırsat olarak görmelerini ve sürece katkı vermelerini bekliyoruz.





“HEP BİRLİKTE BAŞARDIK, KENDİMİZLE GURUR DUYALIM”

Bakan Kurum, hiçbir afette halkını yalnız bırakmayan Türkiye’nin mazlum ülkeleri de yalnız bırakmayacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: Özellikle şu son yıllarda yaşadığımız bunca depremin, selin, yangının ve sayısız afetin ardından; böylesi bir konut devrimini gerçekleştirecek başka ülke yoktur. Başka bir uluslararası birlik veya organizasyon yoktur. İnanın saydığım bu işler kolay değil. Tüm bu hizmetlerimiz Türkiye’nin yarınlarına damga vuran milletine sevdalı, kalbi her an bu milletin istikbali için atan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı iradesinin sonucudur. Türkiye gerçek anlamda destan yazmıştır. Bunu Cumhurbaşkanımız başarmıştır. Ülkemizle gurur duyalım, Cumhurbaşkanımızla gurur duyalım. Hep birlikte başardık, kendimizle, milletimizle gurur duyalım. Bu gayreti sadece Türkiye’de bırakacak değiliz; dünyanın neresinde bir mazlum bizi çağırıyorsa oraya da aynı hizmeti, aynı eserleri götürecek güçlü bir duruşumuz var. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle; bir elimizle İstanbul’u dönüştürürken, diğer elimizle Gazze’de, Suriye’de de olacağız.