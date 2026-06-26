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Spor Türk futbolunu sarsan kavga! Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Seni buraya gömerim
Spor

Türk futbolunu sarsan kavga! Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Seni buraya gömerim

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türk futbolunu sarsan kavga! Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Seni buraya gömerim

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ve Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında kavga yaşandığı öne sürüldü. Göktürk'ün Yıldırım'a "Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım." dediği iddia edildi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ve Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında bir kavga çıktı. Hakaret ve tehditlerin yaşandığı tartışmaya Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Sportif A.Ş Vekili Abdullah Kavukcu araya girerek müdahale etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Toplantı, yabancı kuralı ve yayın gelirleri gibi konuları görüşmek üzere düzenlendi. Tartışma, Yüksel Yıldırım'ın "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş... Devletten bedava arsa alıp bu arsaları satarak dünya para kazanıyorsunuz" sözleriyle başladı.

 

''AĞZINI BURNUNU KIRAR, SENİ BURAYA GÖMERİM''

Mahmut Uslu'nun Yüksel Yıldırım'a cevap olarak "Biz devletten bedava arsa almadık. Bizi Galatasaray ile karıştırma. dediği belirtilirken, Yüksel Yıldırım da Mahmut Uslu'ya "Burası Kanarya Severler Derneği değil. Haddinizi bileceksiniz." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Araya giren Barış Göktürk'ün Yüksel Yıldırım'a sert ifadeler kullanarak "Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım. Ben de Sivaslıyım. Oğlum da Amerikalı. Ama senin gibi devşirme değilim. Babamın adı da Yüksel ama senin gibi devşirme değil. Terbiyeli ol yoksa seni buraya gömerim." dediği iddia edildi.

 

MÜDAHALE EDİLDİ VE GERGİNLİK SONLANDIRILDI

İki camia arasında yaşanan gerilimin diğer başkanların araya girmesiyle yatıştırıldığı ifade edildi.

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Yorumlar

Gazze 2

Hiç durmayın vurun . Altda kalanın canı çıksın . Güçlünün haklı olmaya gidildiği bir ülkeye doğru . Tam gaz
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