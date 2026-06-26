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Gündem Askeri iletişim kuruldu Kırmızı telefon hattı
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Askeri iletişim kuruldu Kırmızı telefon hattı

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Askeri iletişim kuruldu Kırmızı telefon hattı

İki ülke arasındaki askeri iletişim hattının Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya yol açabilecek olayları önlemek ve İslamabad Mutabakatı'nın Beşinci Maddesi hükümlerini uygulamak amacıyla kurulduğu belirtildi.

İran ve ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nda askeri çatışmaları önlemek için bir askeri iletişim hattı kurduğu bildirildi. 

Press TV'nin haberine göre, İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda askeri çatışmaların önlenmesi için iletişim hattı kuruldu. 

İki ülke arasındaki askeri iletişim hattının, İran ve ABD arasında geçen hafta İsviçre'de yapılan görüşmelerin ardından arabulucular Pakistan ve Katar tarafından yayımlanan nihai bildiri kapsamında, Boğaz'da çatışmaya yol açabilecek olayları önlemek ve İslamabad Mutabakatı'nın Beşinci Maddesi hükümlerini uygulamak amacıyla kurulduğu belirtildi. 

Diğer yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, belirsiz düzenlemeler, paralel güzergahlar veya İran'ın kıyı devleti rolünü dikkate almayan karar alma süreçleri altında garanti edilemez." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, Tahran ile koordinasyon sağlanamaması durumunda diğer güzergahların askıya alınacağı uyarısında bulundu 

İran, varılan mutabakat uyarınca, Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak her türlü geçişin kendisi tarafından açıklanan güzergahlar üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini ifade ediyor. Umman Ulaştırma Bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda geçici bir deniz koridoru kullanım seçeneği üzerine Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon sağladıklarını ve gemilerin, gerekli koordinasyonu IMO ile sağlamaları gerektiğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ise "İran ile koordinasyon sağlanmadan, bazı merciler tarafından gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi için yeni bir güzergah açıklandı. Bu kabul edilemez ve tamamen tehlikelidir." açıklamasını yapmıştı.

Açıklamanın ardından dün ABD ile İran’ın mutabakat zaptından sonra ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığı bildirilmişti.

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Yorumlar

Mehmet

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin çözümü için İran ve ABD arasında askeri iletişim hattının kurulması, hayati önem taşıyor. Özellikle ABD ve Batılı güçlerin bölgedeki oyunları karşısında İslam dünyasının birlik ve beraberliği çok önemli. Umarım bu adım, İran'ın haklarını savunurken İslam coğrafyası için güvenli bir ortam yaratır. Diğer taraftan, Boğaz'da yaşanan bu gerilim, bize Batı'nın emperyalist ve çıkarcı politikalarının nasıl bölgedeki barışı tehdit ettiğini de gösteriyor. Bu konuda Allah'tan yardım istiyoruz, umarım İslam dünyası bölgede birlik ve beraberliğe odaklanarak İran'ın haklarını savunur.
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