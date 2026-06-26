  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Barış Alper'in kaçırdığı pozisyon Azerbaycanlı spikeri çileden çıkardı Bakan Akın Gürlek duyurdu! 24 ilde yapılan operasyonlarda yüzlerce gözaltı var YKS'de yapay zekâyla kopya çekerken yakalandı! Savunması “pes” pes dedirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum” diyaloğu gündem oldu! Duyan, kahkahalara boğuldu CHP’li Şile Belediyesi’ne bir operasyon daha! Çok sayıda gözaltı var Türkiye güne dev operasyonla uyandı! Tam 51 gözaltı var Kalibaf Trump’ı yalanladı ve suçladı GDO’lu ABD Türkiye için alarm veren rapor! Çocukların karıştığı suçlarda yüzde 51 artış! Trump'tan KAAN için kritik adım! Satış Kongre'ye bildirildi! Dünya kupasına 3 gol ve 3 puanla veda... Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD
Spor Batı’nın homo aşkı bitmiyor! Dünya Kupası’nda da sapkınlık propagandası
Spor

Batı’nın homo aşkı bitmiyor! Dünya Kupası’nda da sapkınlık propagandası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Batı’nın homo aşkı bitmiyor! Dünya Kupası’nda da sapkınlık propagandası

Türkiye’de dernekleri kullanarak ve fenomenleri fonlayarak sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışan Haçlı Batı, Dünya Kupası’nda skandal bir karar imza attı. FİFA, Mısır-İran maçına sözde gökkuşağı bayraklarıyla girilmesine onay verdi.

 BUĞRA KARDAN  İSTANBUL 

Türkiye’de dernekleri kullanarak ve fenomenleri fonlayarak sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışan Haçlı Batı, Dünya Kupası’nda da çirkin yüzünü gösterdi. Karanlık güçlerin güdümünde bulunan FİFA, Mısır-İran maçına sözde gökkuşağı bayraklarıyla girilmesine izin verdi. Amerika’nın Seattle şehrinde oynanacak maçın LGBT propagandasına alet edilmesi, iki Müslüman ülkenin itirazlarının görmezden gelinmesi infial uyandırdı.

 

Tarihi karşılaşmayı Seattle’daki sözde Onur Haftası'yla aynı tarihe denk getiren, Mısır ve İran’ın başvurularını dikkate almayan, gökkuşağı bayraklarının ‘genel insan hakları ifadesi’ kapsamında değerlendirileceğini duyuran FİFA’ya tepki yağdı. Paris 2024 Olimpiyatları’nda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli’nin karşısına Taylandlı transseksüel boksörün çıkarılması hafızalarda tazeliğini korurken Dünya Kupası’nda eşcinsellik dayatmasında bulunulması Batı’nın ahlâk ve aileyi dinamitleme projesini bir adım ileri taşıdığını ortaya koydu.

Mısır-İran maçını gölgeleyen rezaletle LGBT’nin dünyanın başına bela olduğu tescillenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sapkın akımlara karşı taviz verilmemesi uyarısının haklılığı bir defa daha anlaşıldı.

 

Aile dostu platformları, Batı’nın homo aşkının bitmek tükenmek bilmediğini vurguladılar. FİFA’nın Dünya Kupası’nda LGBT dayatmasına gitmesinin büyük bir skandal olduğunun altını çizdiler. FİFA gibi sapkınlığı yayma gayretine giren oluşumlara ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini dile getirdiler.

“FİFA TARAFINDAN SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE DARBE VURULDU”

Akit’e konuşan Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, şunları söyledi:

 

Paris 2024 Olimpiyatları’nda transseksüel sporcuların yarıştırılmasıyla kadına ve sporun doğasına karşı başlatılan ideolojik saldırı, ne yazık ki bugün futbolun en üst vitrini olan Dünya Kupası’na kadar sirayet etmiştir. FIFA’nın Mısır-İran maçında toplumsal hassasiyetleri ve inanç değerlerini hiçe sayarak gökkuşağı sembollerinin stadyuma girişine izin vermesi, sporun birleştirici gücüne vurulmuş ağır bir darbedir. Batı merkezli lobilerin spor arenalarını birer propaganda sahasına dönüştürme ve kendi sapkın ideolojilerini ‘evrensel değer’ maskesi altında tüm dünyaya dikte etme çabası artık gizlenemez bir boyuta ulaşmıştır. Mısır ve İran futbol federasyonlarının kendi kültürel, dini değerlerini koruma adına gösterdikleri haklı direnç Batı’nın küresel sosyo-kültürel mühendislik projelerine karşı verilmiş son derece onurlu bir tepkidir. Türkiye Aile Hareketi olarak açıkça ifade ediyoruz ki insanlığın en kutsal kalesi olan aile kurumunu, toplumsal ahlakı ve genç nesillerin zihinsel berraklığını hedef alan bu küresel abluka insanlığın başına bela edilmek istenen organize bir tehdittir.

 

 

Batı dünyasının fon fon, ekran ekran büyüterek meşrulaştırmaya çalıştığı bu propaganda sadece bireysel bir tercih meselesi değil, toplumların kimliklerini ve geleceklerini imha etme girişimidir. Bu küresel dayatmanın karşısında hiçbir ülkenin tek başına bırakılmaması gerekmektedir. İnancını, kültürünü, ailesini ve geleceğini korumak isteyen ülkelerin tamamının diplomatik, hukuki ve sportif platformlarda ortak adımlar atması ve küresel ölçekte güçlü bir blok oluşturması artık hayati bir zorunluluktur. Türkiye, gerek devlet düzeyinde gerekse sivil toplum hafızasında, ailenin korunması ve küresel ifsat hareketlerine karşı duruşu noktasında dünyaya her zaman öncü ve örnek bir model sunmuştur. Yaşanan bu son FIFA skandalı, Türkiye’nin bu kararlı ve tavizsiz duruşunun ne kadar haklı, isabetli ve zamanın ruhuna uygun olduğunu bir kez daha tescillemiştir. Bizler, Türkiye Aile Hareketi olarak, küresel spor organizasyonlarının kirli ajandaların esiri edilmesine karşı sesimizi yükseltmeye devam edecek; aile yapımızı koruma ve bu haklı davamızı uluslararası arenada destekleyen her türlü çalışmaya öncülük etmeyi sürdüreceğiz.

İstanbul'da 'LGBT dostu okul' skandalı! Sapık öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi!
İstanbul'da 'LGBT dostu okul' skandalı! Sapık öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi!

Gündem

İstanbul'da 'LGBT dostu okul' skandalı! Sapık öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi!

Bir AB üyesi daha LGBT’ye cephe aldı: İstanbul Sözleşmesini iptal ettiler
Bir AB üyesi daha LGBT’ye cephe aldı: İstanbul Sözleşmesini iptal ettiler

Gündem

Bir AB üyesi daha LGBT’ye cephe aldı: İstanbul Sözleşmesini iptal ettiler

Türkiye'de LGBT propagandası yapan sapık ve pedofili hesaplara erişim engeli
Türkiye'de LGBT propagandası yapan sapık ve pedofili hesaplara erişim engeli

Gündem

Türkiye'de LGBT propagandası yapan sapık ve pedofili hesaplara erişim engeli

Yunanistan'da bir rahip LGBT’lileri durdurup ‘Tövbe edin’ diye bağırdı! Türkiye'dr bunu imam yapsa CHP’liler camileri taşlardı
Yunanistan'da bir rahip LGBT’lileri durdurup ‘Tövbe edin’ diye bağırdı! Türkiye'dr bunu imam yapsa CHP’liler camileri taşlardı

Dünya

Yunanistan'da bir rahip LGBT’lileri durdurup ‘Tövbe edin’ diye bağırdı! Türkiye'dr bunu imam yapsa CHP’liler camileri taşlardı

Avrupa’nın kalesi düşüyor mu! Macaristan’da Peter Magyar eliyle LGBT işgali!
Avrupa’nın kalesi düşüyor mu! Macaristan’da Peter Magyar eliyle LGBT işgali!

Avrupa

Avrupa’nın kalesi düşüyor mu! Macaristan’da Peter Magyar eliyle LGBT işgali!

Dünya Kupası'nda skandal! İki Müslüman ülkenin maçı LGBT’lilerin onur maçı ilan edildi
Dünya Kupası'nda skandal! İki Müslüman ülkenin maçı LGBT’lilerin onur maçı ilan edildi

Dünya

Dünya Kupası'nda skandal! İki Müslüman ülkenin maçı LGBT’lilerin onur maçı ilan edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23