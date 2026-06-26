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Gündem DEM bir destekçisini daha kaybetti! Kadir İnanır öldü
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DEM bir destekçisini daha kaybetti! Kadir İnanır öldü

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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DEM bir destekçisini daha kaybetti! Kadir İnanır öldü

Milli ve manevi değerlerimize aykırı çıkışları ve karanlık odaklara verdiği desteklerle bilinen sinema oyuncusu Kadir İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 77 yaşında öldü. Magazin Gazetecileri Derneği’nin 1999 yılındaki ödül töreninde "Kürtçe şarkı söyleyeceğim" diyen Ahmet Kaya’ya çatal ve bıçaklar fırlatılırken salonda olan ancak kafasını çevirerek sırra kadem basan İnanır, son yıllarda tamamen milli iradenin karşısında saf tutmuştu.

Magazin Gazetecileri Derneği’nce 1999’da düzenlenen ödül töreninde “Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve klip çekeceğim” diyen türkücü Ahmet Kaya’ya çatal, bıçak fırlatılırken sırra kadem basan; 2013’te gerçekleşen Gezi kalkışmasına destek veren; 2015 genel seçimleri öncesinde ise Kandil’in aparatı DEM’in atası HDP için oy dilenmekten çekinmeyen sözde sanatçı Kadir İnanır öldü.

İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son günlerde zayıf ve bitkin görünen İnanır, 77 yaşındaydı.

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