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Ekonomi Avrupa borsaları zarar ettirdi
Ekonomi

Avrupa borsaları zarar ettirdi

Yeniakit Publisher
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Avrupa borsaları zarar ettirdi

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Uluslararası piyasalarda döviz işlemlerinde ise sakin bir seyir izlendi.

Avrupa borsaları, Asya piyasalarındaki teknoloji hisseleri öncülüğündeki satış baskısı ve ABD borsalarındaki dalgalı seyrin etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,68 değer kaybederek 635,88 puana geriledi.

Bölge ülkelerindeki endekslerde satıcılı bir seyir hakim oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 10.507,2 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 8.384,87 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 kayıpla 51.265,35 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi, gün içindeki kayıplarının bir kısmını telafi etmesine rağmen yüzde 0,98 azalarak 24.893,58 puana geriledi ve kritik 25 bin puan seviyesinin altındaki seyrini sürdürdü.

 

Teknoloji ve yapay zeka hisselerinde "çip" baskısı

Piyasalardaki negatif seyirde, ABD'li yarı iletken üreticisi Micron'un güçlü finansal sonuçlarının ardından Tokyo ve Seul başta olmak üzere Asya borsalarında teknoloji hisselerinde yaşanan kar satışları etkili oldu.

ABD'de Dow Jones endeksi Avrupa kapanış saatlerinde hafif yükselirken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi geriledi.

Analistler, Apple gibi büyük şirketlerin artan çip maliyetlerini tüketicilere yansıtmasının talep üzerinde risk oluşturabileceğine yönelik endişelerin yarı iletken sektörünü baskıladığını belirtti. Ayrıca OpenAI'ın halka arzının ertelenebileceğine yönelik haber akışı da piyasa genelindeki risk iştahını düşürdü.

Bu gelişmelerle Frankfurt Borsası'nda yarı iletken üreticisi Infineon yüzde 4,5 değer kaybederken; sektör tedarikçileri PVA Tepla ve Siltronic'in hisseleri yüzde 6'ya yakın geriledi.

Yapay zeka yatırımlarından olumlu etkilenen Siemens Energy ve Hochtief hisseleri de satış dalgasına katıldı.

Uluslararası piyasalarda döviz işlemlerinde ise sakin bir seyir izlendi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,22 artarak 1,139 seviyesinden işlem gördü.

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