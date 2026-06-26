Halkbank davasındaki ihanet hala hafızalarda! Sözcü’den şimdi de sözde ABD karşıtlığı

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Sözcü’nün ikiyüzlü tavrı da masaya yatırıldı.

“Hiçbir şekilde Amerikancılık yapmayalım” diyen Karahasanoğlu, “Ama asla ve kat'a Amerika'nın uşaklığını yaptığınız o Halkbank olaylarını unutturacak şekilde de, kalkıp Amerikan karşıtlığı yapıyormuşsunuz gibi Trump'ın üzerinden Tayyip Erdoğan düşmanlığını da kimse hayata geçirmeye kalkışmasın” ifadelerini kullandı.

Sol/kemalist medyanın, “NATO Zirvesi için gecekonduların önü kapatıldı” yalanı hakkında da konuşan Karahasanoğlu, bizzat muhalif medyanın yayınladığı görüntülerde herhangi bir gecekondu olmadığını söyledi.

Karahasanoğlu, sol medyanın sadece cumhurbaşkanlığını değil Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni de suçladığını vurguladı.

“Büyükşehir yaptırıp astı diyor” ifadesini kullanan Karahasanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “E o zaman ben diyorum acaba çaktırmadan Mansur Yavaş'a bir şantajda mı bulunuyor Sözcü Gazetesi? Bunun arka planı nedir? Ulusalcıların öve öve bitiremedikleri bir belediye var, şöyle geçti AK Partili belediye başkan adayını diye göklere çıkarttıkları Mansur Yavaş'ı şimdi ‘yapmasın ya, yapmasın!’”