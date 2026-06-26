NATO Zirvesi öncesi operasyon! Tutuklanan akademisyen bakın kim çıktı

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bu tarihi zirve, 2004 yılındaki İstanbul zirvesinin ardından Türkiye'de düzenlenen ikinci NATO liderler buluşması olacak.

Pek çok ülke liderlerinin katılacağı zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda tutuklanan Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş, hakkında dikkat çeken bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.

Generalin gelini çıktı

Akademisyen Emel Memiş'in Genelkurmay İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı görevini yaparken 2004’te istifa ederek emekli olan Tümgeneral Alaettin Parmaksız’ın gelini olduğu ortaya çıktı.

Emel Memiş, emniyet ifadesinde kendini şu ifadelerle savunduğu öğrenildi:

“Benim TKP/ML terör örgütü veya başkaca terör örgütleri ile herhangi bir bağlantım yoktur. Ben bir bilim insanıyım."

Memiş, Türkiye'nin bebek katili terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına engel olmak için ortaya atılan 'Barış Akademisyenleri'ne yönelik 2016 yılındaki süreçte gözaltına alınmıştı.