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Tarım Çay üreticilerine 2,6 milyar liralık destek ödemesi yapıldı
Tarım

Çay üreticilerine 2,6 milyar liralık destek ödemesi yapıldı

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Çay üreticilerine 2,6 milyar liralık destek ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerinin beklediği desteği hesaplara aktardıklarını belirterek, "2 milyar 677 milyon liralık tarımsal destek ödemesi çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerinin beklediği desteği hesaplara aktardıklarını belirterek, "2 milyar 677 milyon liralık tarımsal destek ödemesi çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,NSosyal hesabından, tarımsal destek ödemesine ilişkin paylaşım yaptı.

Çay üreticilerinin beklediği desteği hesaplara aktardıklarını bildiren Yumaklı, "Toplam 2 milyar 677 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesi çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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