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Gündem Başkan Erdoğan'dan ihracatçılara müjde: Reeskont kredileri günlük limiti 5 milyar liraya çıkarıldı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan ihracatçılara müjde: Reeskont kredileri günlük limiti 5 milyar liraya çıkarıldı

Yeniakit Publisher
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Başkan Erdoğan'dan ihracatçılara müjde: Reeskont kredileri günlük limiti 5 milyar liraya çıkarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye’si değil, artık her alanda büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye var" dedi. Erdoğan, "Reeskont kredileri günlük limitini 17 kat artırarak 5 milyar liraya çıkarıyoruz." açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yıllık 248 milyon dolar savunma ihracatında aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye son 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. İhracatta yakaladığımız ivme 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor, 22 Mayıs'ta günlük ihracat 2.4 milyar dolarla tarihi rekorunu kırmıştır. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortada. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla hareket ettik. İhracattaki başarılarımız milli motivasyon kaynağımız haline geldi. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz. Bir diğer gündemimiz ihracatımızı ülke sathına yaymaktır. Daha fazla ilimizi ihracatta pay sahibi yapmak için çalışmalarımız sürüyor.

 

REESKONT KREDİLERİ MÜJDESİ

Yıllık 248 milyon dolar savunma ihracatında aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz. Reeskont kredileri günlük limitini 17 kat artırarak 5 milyar liraya çıkarıyoruz.

Taşımayı kolaylaştırmak için dijitalleşmenin tüm imkanlarını kullanarak gümrük süreçlerimizi hızlandırıyoruz.

Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si değil, artık her alanda büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye var.

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Başkan Erdoğan'dan ihracatçılara müjde: Reeskont kredileri günlük limiti 5 milyar liraya çıkarıldı
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Başkan Erdoğan'dan ihracatçılara müjde: Reeskont kredileri günlük limiti 5 milyar liraya çıkarıldı

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Yorumlar

Ahmet

Başkanımızı her zaman gurur kaynağımız olarak görüyoruz, dualarımız hep onunle beraber olmasına devam ediyor. Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamaların ülkemiz ekonomisi için hayırlı olduğuna inanıyorum. Başkanımızın icraatleri ile Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde dünya sahnesinde yer alacağına eminim, inşallah.
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