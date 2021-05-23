Kurbanın Farzları Nelerdir? Kurban Kesmenin Şartları Nelerdir, Ne İçin Yapılır?

Akli dengesi yerinde olan, ergenliğe girmiş ve dini anlamda zengin sayılan Müslümanlar kurban kesmek ile yükümlüdür. Kişinin borçları ile temel ihtiyaçlarının dışında 80.18 gr altın ya da bu değerde para veya eşyası varsa bu kişilerin kurban kesmesi gerekir. Bunun dışında kurban kesmek için zekatta olduğu gibi mal varlığının üzerinden zaman geçmesi gerekli değildir.

Kurban kesmek meşru ibadetler arasında yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de konu ile alakalı deliller yer alır. Hz. İbrahim, kurban olarak oğlunu kesecekken Allah tarafından bir kurban gönderildiği Kur'an da açık bir şekilde anlatılmaktadır.

Hz. Muhammed (SAV) kurban kesilmesini ibadet olarak göstermiştir. Bunun yanında kendisi de ibadet amaçlı kurban kesmiştir. Bunun yanında Peygamber Efendimizin ölünceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir.

Bir takım sahih hadis rivayetlerine göre Hz. Muhammed (SAV) kurban bayramının Allah katında en makbul ibadetlerden olduğu, kurban kesildiği anda Allah katında makbul olduğu, kesilen hayvanın ise tırnağı, boynuzu da dahil olarak hayır hanesine yazılacağı belirtilmiştir. Bu ibadetin Allah rızası için yapılması söylenmiştir.

Kurban kesmenin şartları nelerdir, ne için yapılır?

Akli dengesi yerinde olan, mukim ve dini ölçülerde zengin sayılan, özgür olan kimselerin kurban kesmesi Allah'a yakınlaşmayı sağlamaktadır. Bunun yanında maddi imkansızlıklar nedeni ile kurban kesemeyenlere kurban etinden verilmesi gerekmektedir.

Bu ibadet ile Müslümanlar hem Hakka yaklaşır hem de ihtiyacı olan kişilere yardım etmiş olmaktadır. Kurban kesmek Müslümanların tüm varlığını Allah yolunda feda edeceğinin bir göstergesidir.