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Kadın - Aile Kurban eti poşette saklanır mı? Kurban eti buzluğa hangi poşette konur?
Kadın - Aile

Kurban eti poşette saklanır mı? Kurban eti buzluğa hangi poşette konur?

Kurban eti poşette bozulur mu? Kurbanlar kesim alanlarından evlere poşetlerde taşınıyor. Pek çok kişi ise etleri dağıtmadan önce bu poşetlerle dolaplarda saklıyor. Peki, eti poşette saklamak doğru mu? Kurban eti poşette durursa bozulur mu?

Yeniakit Publisher
2021-07-17 17:00:00 -
Kurban eti poşette saklanır mı? Kurban eti buzluğa hangi poşette konur?

Kurban bayramı öncesinde hazırlıklar başladı. Pek çok kişi özellikle etlerin taşınması, saklanması gibi hususlarla ilgili olarak araştırma yapıyor. Kurban etinin siyah poşette ya da market poşetlerinde taşınmasının zararlı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, et siyah poşette ne kadar saklanır?

Kurban eti poşette saklanır mı? Kurban eti buzluğa hangi poşette konur?

Kurban etleri kesildikleri alandan evlere genelde siyah poşetlerle taşınıyor. Uzmanlar siyah renkli poşetlerin genellikle geri dönüşüm plastiklerden üretildiğini belirtiyor. Bu poşetlerin etlerin bozulmasına yol açtığı uzmanlarca ifade ediliyor. Ayrıca etin çürümemesi için eve geldikten sonra poşetten çıkarılıp bir tasla buzdolabında 3-4 saat dinlendirilmesi tavsiye ediliyor. Ardından etlerin ‘buzdolabı poşeti’ olarak ifade edilen şeffaf poşetlere yerleştirilip muhafaza edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Kurban eti bozulmadan nasıl saklanır? Kurban eti kaç gün buzdolabında kalır?
Kurban eti bozulmadan nasıl saklanır? Kurban eti kaç gün buzdolabında kalır?

Kadın - Aile

Kurban eti bozulmadan nasıl saklanır? Kurban eti kaç gün buzdolabında kalır?

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