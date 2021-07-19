Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram sofraları için et kavurmak isteyenler ise kurban etinin en leziz nasıl pişirileceğini merak ediyor. Peki, kurban eti yıkanır mı? Kurban eti hangi yağ ile kavurulur?

Kurban eti nasıl kavrulur? Kurban etinden yumuşak kavurma nasıl yapılır?

Lokum gibi leziz bir et pişirmek istiyorsanız; kesimden gelen etleri en az 3-4 saat buzdolabında dinlendirmeniz gerekiyor. Gelen etleri hemen poşetten çıkarmanız çok önemli. Kesimden geldiği poşetle etleri dolaba atarsanız çürümeye sebep olabilir. Bu sebeple etleri tas ya da tepsiye alarak dolapta dinlendirin.

Etleri güzelce doğrayın ve yıkayın.

Ardından tencereye iç yağı ya da kuyruk yağı koyup eritin. İç yağ yoksa sıvı yağ ya da tereyağı tercih edebilirsiniz.

Yağ eridikten sonra etleri tencereye alın.

Etler yumuşayınca tencerenin kapağını kapatın ve ocağı kısık ateşe getirin.

Etleri ara ara kontrol edin suyunu tamamen çekerse bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz.

Ocağın altını kapatmadan tuz ve kekik ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.