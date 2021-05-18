Kurban bayramı ne zaman tarihi
Kurban bayramı ne zaman 2021 | Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte pek çok kişi kurban bayramının ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı hangi aya denk geliyor? Kurban bayramı tarihi | Kurban bayramı hangi ay?
Mübarek ramazan ayı koronavirüs gölgesinde geçti. Ramazan bayramı ise kısıtlamalarla tamamlandı. Vatandaşlar şimdiden kurban bayramının ne zaman hangi aya denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı ne zaman?
Kurban bayramı ne zaman tarihi
Kurban bayramına kaç gün kaldığı, bayramın ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Kurban bayramının 1.günü 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor.
Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi
Kurban bayramının 1. günü 20 Temmuz Salı
Kurban bayramının 2. günü 21 Temmuz Çarşamba
Kurban bayramının 3. günü 22 Temmuz Perşembe
Kurban bayramının 4. günü 23 Temmuz Cuma
Kurban ibadetinin hükmü nedir?
Hanefî mezhebine göre akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın kurban bayramı günlerinde udhiyye kurbanı kesmesi vaciptir. Diğer mezheplerin çoğuna göre ise bu kurbanı kesmek sünnet-i müekkededir.