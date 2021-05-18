Mübarek ramazan ayı koronavirüs gölgesinde geçti. Ramazan bayramı ise kısıtlamalarla tamamlandı. Vatandaşlar şimdiden kurban bayramının ne zaman hangi aya denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı ne zaman?

Kurban bayramı ne zaman tarihi

Kurban bayramına kaç gün kaldığı, bayramın ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Kurban bayramının 1.günü 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor.

Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi

Kurban bayramının 1. günü 20 Temmuz Salı

Kurban bayramının 2. günü 21 Temmuz Çarşamba

Kurban bayramının 3. günü 22 Temmuz Perşembe

Kurban bayramının 4. günü 23 Temmuz Cuma

Kurban ibadetinin hükmü nedir?

Hanefî mezhebine göre akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın kurban bayramı günlerinde udhiyye kurbanı kesmesi vaciptir. Diğer mezheplerin çoğuna göre ise bu kurbanı kesmek sünnet-i müekkededir.