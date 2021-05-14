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İSLAM Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı ne zaman denk geliyor?
İSLAM

Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı ne zaman denk geliyor?

Kurban bayramına ne kadar kaldı? Ramazan bayramıyla birlikte pek çok kişi kurban bayramının ne zaman idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı hangi aya denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 18:40:00 -
Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı ne zaman denk geliyor?

Ramazan ayının ardından gözler kurban bayramına çevrildi. Pek çok kişi kurban bayramının ne zaman idrak edileceğini merak ediyor. Peki, kurban bayramı hangi ay?

Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı ne zaman denk geliyor?

Kurban bayramının ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Bu yıl kurban bayramı temmuz ayında idrak edilecek.

Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi

Kurban bayramının 1. günü 20 Temmuz Salı       

Kurban bayramının 2. günü 21 Temmuz Çarşamba

Kurban bayramının 3. günü 22 Temmuz Perşembe

Kurban bayramının 4. günü 23 Temmuz Cuma

Kurban ibadetinin hükmü nedir?

Hanefî mezhebine göre akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın kurban bayramı günlerinde udhiyye kurbanı kesmesi vaciptir. Diğer mezheplerin çoğuna göre ise bu kurbanı kesmek sünnet-i müekkededir.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

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