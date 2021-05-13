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İSLAM Kurban bayramı ne zaman? Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban bayramı tarihi 2021 takvimi
İSLAM

Kurban bayramı ne zaman? Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban bayramı tarihi 2021 takvimi

Kurban bayramı 2021 ne zaman? Kurban bayramı tatili kaç gün, 2021 kurban bayramı tatili kaç gündür? soruları Ramazan Bayramını idrak ettiğimiz şu günlerde sorgulanmakta. Dini bayramlarımızdan ikincisi olan ve aynı zamanda hac ibadetinin yapıldığı ay da olan Zilhicce ayının onuncu günü Kurban Bayramı olarak kutlanmakta. Kurban Bayramı kaç gün olacak? İşte Kurban bayram tarihi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 18:34:00 - 2021-05-13 18:40:19
Kurban bayramı ne zaman? Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban bayramı tarihi 2021 takvimi

Zilhicce ayı içerisinde aynı zamanda kurban ibadetinin de yerine getiriliyor olması Zilhicce ayının önemini bir kez daha artırmakta. Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor?

Kurban bayramı kaç gün 2021?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. 19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

2021 Kurban bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı hangi gün? Kurban bayramı ne zaman başlıyor? Kurban bayramı hangi güne denk geliyor? soruları da Ramazan Bayramının akabinde sorulmaya başlandı. Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı kaç gün olacak?

Kurban Bayramı 17 Temmuz günü başlarsa ve 19 Temmuz arefe günü de tatil olması durumunda 2021 Kurban bayram tatili 9 gün olmakta. Kurban bayram tatilinin kaç gün olacağına Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından nihai karar verilip açıklanmakta.

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