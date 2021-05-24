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İSLAM Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?
İSLAM

Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramının hemen ardından gözler kurban bayramına çevrildi. Milyonlarca kişi şimdiden plan yapabilmek adına kurban bayramının ne zamana denk geleceğini, kaç gün tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli mi? Kurban bayramı tatili 9 gün mü?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 13:15:00 -
Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

Geride bıraktığımız ramazan bayramı bilindiği gibi tam kapanma dönemine denk geldi. Kamu çalışanları ramazan bayramında 9 gün tatil yaptı. Kurban bayramı için de plan yapanlar kaç gün tatil verileceğini araştırmaya başladı. Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu?

Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramının 1.günü 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Bu sebeple kurban bayramı tatilinin 17 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 25 Temmuz Pazar akşamı bitmesi, çalışanları 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapması bekleniyor. Henüz kurban bayramı tatilinin 9 gün olacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak bayramın hafta başına denk gelmesi sebebiyle bu şekilde uygulanması öngörülüyor.

Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi

Kurban bayramının 1. günü 20 Temmuz Salı     

Kurban bayramının 2. günü 21 Temmuz Çarşamba

Kurban bayramının 3. günü 22 Temmuz Perşembe

Kurban bayramının 4. günü 23 Temmuz Cuma 

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