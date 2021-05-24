Geride bıraktığımız ramazan bayramı bilindiği gibi tam kapanma dönemine denk geldi. Kamu çalışanları ramazan bayramında 9 gün tatil yaptı. Kurban bayramı için de plan yapanlar kaç gün tatil verileceğini araştırmaya başladı. Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu?

Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramının 1.günü 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Bu sebeple kurban bayramı tatilinin 17 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 25 Temmuz Pazar akşamı bitmesi, çalışanları 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapması bekleniyor. Henüz kurban bayramı tatilinin 9 gün olacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak bayramın hafta başına denk gelmesi sebebiyle bu şekilde uygulanması öngörülüyor.

Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi

Kurban bayramının 1. günü 20 Temmuz Salı

Kurban bayramının 2. günü 21 Temmuz Çarşamba

Kurban bayramının 3. günü 22 Temmuz Perşembe

Kurban bayramının 4. günü 23 Temmuz Cuma