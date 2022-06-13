Kur'an düşmanı zorbalara anladıkları dilden! Adalet Bakanlığı’ndan Ankara ve İzmir Barosu’na tokat gibi cevap!

YENİ AKİT/ANKARA

Adalet Bakanlığı Twitter hesabından yapılan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da RT ettiği açıklamada çok sert ifadeler kullanıldı Açıklamada “Kur’an-ı Kerim öğretimi anayasa ve yasalarımızın güvencesi altındadır. Yaz Kur’an Kursları da kanun ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre anayasal bir kurum olan diyanet işleri başkanlığı tarafından açılmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedir.5 Bin civarında personelin bulunduğu Ankara Adliyesinde çalışanlardan gelen taleplerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildirilmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur’an Kursu açılması kararı almıştır” ifadelerine yer verildi.

“28 Şubat’ın ilkel, haksız, hukuksuz, zorba ve dayatmacı zihniyetinin canlılığını koruduğunu gösteriyor!”

Açıklamada yaz Kur’an Kurslarına katılımın ihtiyari olduğu belirtilirken şu görüşlere yer verildi:

“Anayasa’nın 24’üncü maddesinde “Kimse,dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.” hükmüne rağmen Ankara Barosu ile İzmir Barosu yaptıkları açıklama ile yaz Kur’an Kursuna katılacak kişiler veya çocuklarını gönderecek velileri hem kınamakta ve hem de suçlamaktadır. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını suç işlemekle itham etmekte, hesap sormakla tehdit etmektedir. Açıklamalardaki üslup ve muhteva, 28 Şubat’ın ilkel, haksız, hukuksuz, zorba ve dayatmacı zihniyetinin Ankara ve İzmir Barolarında canlılığını hâlâ koruduğunu göstermektedir. Bu ilkel ve çağdışı zihniyet, aziz milletimizin vicdanında geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de karşılık bulmayacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ankara ve İzmir Barolarının ideolojik yorumları ile değil anayasa ve yasalara göre yönetilmektedir ve yönetilmeye de devam edecektir”