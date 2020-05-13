“Kurallara uyalım iş yerlerimizi temizleyelim”

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, geçtiğimiz günlerde hazırlıklara başladıklarını belirterek, “Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekiplerine işyerlerinde yaptıkları bu dezenfektan çalışmalarından dolayı hem yönetim kurulum hem de tüm esnaflar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt’taki işyerlerimiz tek tek ilaçlanıp, temizlenmektedir. Coronavirüs salgını nedeniyle 50 gün işyerlerinden uzak kalan esnaflarımız çok zor günler yaşadı. Bu salgının yeniden başlamaması için hepimizin çok dikkatli olması gerekmektedir. Salgının yeniden tekrarlanması halinde esnaflarımız bu işin altından kalkamaz. Esnaflarımızdan özellik ricamız, coronavirüs henüz tam anlamıyla geçmedi, kurallara maksimum düzeyde uyalım, işyerlerimizi sık sık temizleyelim ve hijyene dikkat edelim” diye konuştu.

Çalışmalar titizlikle yapılıyor

11 Mayıs’ta hizmetlerine yeniden başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik dezenfektan çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Coronavirüsle mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle 11 Mayıs’ta tekrardan açılacak. Yeşilyurt Belediyesi olarak alınan kararla birlikte hemen hareket geçerek esnaflarımızın steril ortamda vatandaşlarımıza hizmet verebilmesi adına işyerlerimizi tek tek dezenfekte edip, uyulması gereken kurallar hakkında esnaflarımıza bilgiler paylaşıyoruz.

“Esnaflarımıza destek veriyoruz”

Pazartesi gününe kadar inşallah bölgemizdeki bütün salonları temizleyerek hazır duruma getireceğiz. Coronavirüs salgını nedeniyle 50 gündür kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarımızın sahipleri gerçekten zor günlerden geçtiler. Bu dönemi sabırla atlatıp, tedbirlerimizi en iyi şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Esnaflarımızın her daim yanlarında olduk, bu süreçte de desteklerimiz devam edecektir. 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayan işyerlerimizi baştan aşağıya steril ettik, ekiplerimiz özveriyle çalışıyorlar. Esnaflarımızın temiz ve güzel şartlarda hizmet vermesi, vatandaşlarımızın da gönül rahatlığıyla işyerlerine gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Esnaflarımızın da sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulmasını hatırlatan bilgilendirme yazılarını yerleştirerek gerekli düzenlemeleri yapmaları bu açıdan önemlidir. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın, hijyen ve kurallara uymaları koşulunda bu süreci en iyi şekilde hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Alınan tüm tedbirler ve kararlar bizim sağlığımız için lütfen kurallara uyalım. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren belediye olarak mümkün mertebe yapılabilecek her türlü çalışmayı ivedilikle yaptık.

Esnaftan rica ediyoruz

Normalleşme sürecinde de üstümüze düşen vazifeleri eksiksiz yerine getireceğiz. Normalleşme sürecinde açılacak her alana belediye olarak dezenfekte ve temizlik çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Amacımız, salgının yayılımını durdurmak ve engellemektir. Bu vesileyle halkımızdan ve esnaflarımızdan rica ediyoruz, Coronavirüs tam anlamıyla sona ermedi, tedbirlerimizi en iyi şekilde uygulamaya aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edelim, lütfen rehavete girmeyelim. Esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi’ne desteklerinden ötürü teşekkür eden esnaflar ise sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyarak hizmet vereceklerini belirtti.