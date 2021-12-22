Kuraklık desteği ne kadar, yattı mı? Kuraklık desteği nasıl alınır şartları neler?

Devlet, aşırı kuraklığın tarımsal üretimi ve çiftçiyi olumsuz etkilemesi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda devlet kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan vatandaşlara destek verilmekte. "Kuralık destek ödemeleri ne kadar, ne zaman ödenecek? Kuralık desteği kimlere verilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Kuraklık destek ödemeleri yattı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kuraklık destek ödemelerine ilişkin olarak, “Ülkemizde bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle çiftimiz üretimde düşüklük yaşamıştır. 651 bin çiftçimize kuraklık desteği veriyoruz. 2,6 milyar lira kuraklık desteğini, çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık. Amacımız çiftçilerimizin yanında olmaktır.” dedi.

Kuraklık desteği şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak. Bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek. Destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.

Kuraklık destek ödemesi ne kadar?

Verim kaybı oranı yüzde 30-39 olan çiftçilere dönüm başına 30 TL verilecek.

Ürününün yarısını kaybeden çiftçiye ödenecek rakam dönüm başına 50 TL olacak.

Ürününün tamamını kaybeden çiftçi için dönüm başına 100 TL ödenecek.

Kimler kuraklık desteği alacak?

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek. 2021 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak kuru şartlarda hububat ve baklagil üretimi yapan ve iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle Bakanlıkça belirlenen tarım havzalarında % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere, bir defaya mahsus olmak üzere 30 TL ile 100 TL arasında dekar başına destekleme ödemesi yapılacaktır.