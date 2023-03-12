Küpeli yalancı yine kafayı çıkardı! Depremle ilgili kirli provokasyon

Mavi Marmara şehidinin kızına "başörtüsünü çıkart" dayatması yapan öğretmenin avukatı olan Bülent Akbay, bir kez daha kafayı çıkartarak deprem provokatörlüğü yaptı.

Sosyal Haklar Derneği İskenderun Şube Başkanı Bülent Akbay, depremin ardından 3 gün boyunca İskenderun'un yalnız bırakılıp kaderine terk edildiği iftirasını ortaya attı.

AFAD ekiplerinin 3 gün sonra bölgeye geldiğini iddia eden Akbay, alçakça iftiralarını sürdürerek ekiplerin uzun saatler boyunca kurtarma araçları ve gruplarını kentin girişinde beklettiklerini söyledi.

Akbay, depremin ilk gününden itibaren bölgede olan ve afetzedelerin imdadına koşan muhafazakar sivil toplum kuruluşlarını hedef almaktan da geri durmadı. Muhafazakar kuruluşların sadece gelen yardımları istiflediğini ileri süren Akbay, kendi yardım organizasyonlarının da engellenmek istediğini iddia etti.

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