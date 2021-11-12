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Spor Kupada 4. tur programı belli oldu
Spor

Kupada 4. tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 16:37:00 -
Kupada 4. tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4. tur maçlarının programı şöyle:

30 Kasım Salı:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969 (Eryaman)

14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor (Bitci Timsah Park)

15.00 Altay-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor (Yeni Adana)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Antalya)

1 Aralık Çarşamba:

13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor (Çaykur Didi)

14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor (Bolu Atatürk)

14.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor (Yeni 19 Mayıs)

14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970 (Denizli Atatürk)

15.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor FK (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor (Yeni Hatay)

2 Aralık Perşembe:

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor (Çotanak)

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)

14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon (Menemen İlçe)

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor (Eryaman)

15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor (Kalyon)

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