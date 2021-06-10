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Yerel Kümesten gelen seslere koştu! Gözlerine inanamadı
Yerel

Kümesten gelen seslere koştu! Gözlerine inanamadı

Iğdır'da bir bahçedeki kümese giren damalı su yılanı, civcivleri yemek isterken yakalanıp doğal ortamına salındı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan hane halkını endişelendirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 14:01:00 -
Kümesten gelen seslere koştu! Gözlerine inanamadı

Iğdır'da Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Bülent Aygün, gelen sesler üzerine evinin bahçesindeki civciv kümesini kontrol etti.

Bu esnada bir yılanın kümese girdiğini gören Aygün, sürüngeni yakalayarak bir pet şişenin içine koydu. Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen görevliler yılanı teslim aldı.

DKMP İl Müdürlüğüne götürülen damalı su yılanı (natrix tessellata) görevlilerce kent merkezi dışındaki doğal yaşam alanına bırakıldı.

Pazar Yeri Mahallesi 256 Sokak üzerinde bulunan bir evin yatak odasına yılan gören aile endişe içerisinde itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri özel aparat yardımıyla yılanın yerini belirledi.

Zehirli olduğu öğrenilen 2 metre uzunluğundaki yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı. Büyük panik yaşayan aile yılanı çıkaran ekiplere teşekkür etti.

Engerek yılanını çıplak elle yakaladı

Antalya’da, yol ortasındaki engerek yılanını görenler, şaşkınlık yaşadı. Bu sırada bir kişi, çıplak elle yılanı kuyruğundan yakalayıp, su bidonuna koydu.

Yılan doğaya bırakılırken hayvanın bidona konulduğu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3930 Sokak'ta meydana geldi. Top oynayan çocuklar yol üzerindeki yılanı görünce ailelerine haber verdi.

Çocuklar fark etti

Çocukların haber vermesi üzerine gelen yakınları, yol ortasındaki yılanı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Bir kişi, elindeki çubukla müdahale ettiği engerek yılanını, boş su bidonuna sokmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Bunun üzerine bir başkası, çıplak elle kuyruğundan yakaladığı yılanı su bidonuna soktu. Yılan, ardından doğal yaşamına geri bırakıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinde 2 metre boyunda yılan yakalanmıştı.

Sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklar, yeşil alan içinde yılanı görünce panik yaşadı.Çocukların bağrışmalarını duyan site sakinlerinden Musa Doğan, 2 metrelik yılanı eliyle yakalayıp kafesin içine koydu.

Kafesle siteden tarlalık alana giden Doğan, yılanı doğaya saldı. Musa Doğan, "Site bahçesinde oynayan çocuklar bağırınca koştuk.

Yılanı yakalayıp kafese koyduk. Öldürmeyelim, dedik. Yazıktır o da bir canlı. İncitmeden doğaya saldık. Oldukça uzun bir yılandı. Zehirli olduğunu düşünüyorum." dedi.

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