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Spor Küme düşen Bursasporlu futbolculara taraftarlar tepki gösterdi
Spor

Küme düşen Bursasporlu futbolculara taraftarlar tepki gösterdi

1. Lig'de normal sezonun bitimine bir hafta kala deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 4-2 yenilerek TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Bursaspor'da futbolculara bazı taraftarlar maçın ardından tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 23:42:00 -
Küme düşen Bursasporlu futbolculara taraftarlar tepki gösterdi

1. Lig'de normal sezonun bitimine bir hafta kala deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 4-2 yenilerek TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Bursaspor'da futbolculara bazı taraftarlar maçın ardından tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından Bandırma 17 Eylül Stadı'nın dışında bekleyen bir grup Bursaspor taraftarı, üzüntü ve tepkilerini dile getirdi.

Takımın stattan ayrılması sırasında ise kısa süreli gerginlik yaşandı. Otobüsten inen futbolcu Burak Altıparmak ile taraftar arasındaki gerginlik, Çevik Kuvvet ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.

Stattan ayrılan otobüs, polis nezaretinde Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliğine ait otoparka götürüldü. Maçın tamamlanmasından sonra yaklaşık 3 saat Bandırma'da kalan yeşil-beyazlı teknik heyet ve futbolcuların ise başka araçlarla ilçeden ayrıldığı öğrenildi.

Bursa'da ise çok sayıda taraftar, maçın bitiminin ardından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin önünde toplandı. Saatlerce bekleyen taraftarların büyük bölümü takımın gelmemesi nedeniyle buradan ayrıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı tesislerde az sayıda taraftarın bekleyişi devam ediyor.

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