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Küçükçekmece'deki cinayetin zanlısı Tekirdağ'da yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'de eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandığı bildirildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 21:36
Küçükçekmece'deki cinayetin zanlısı Tekirdağ'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de, eşi İ.D'yi sert bir cisimle kafasına vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan A.D'nin kentte olduğunu tespit etti.

Zanlının Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla A.D'yi gözaltına aldı.

Zanlının, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

 

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 21:36
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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