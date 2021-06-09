İslam âleminin iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bu yılda hicri Zilhicce ayında ibadetlerini yerine getirecekler. Kurban kesecek olan kişiler koç, koyun ve keçi gibi küçükbaş kurbanların fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Küçükbaş hayvan kurbanlık fiyatları ne kadar?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde, tercihlerini büyükbaş hayvanlardan yana kullanan vatandaşlar, fiyat artışını görünce küçükbaş hayvanlara yöneldi. Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların fiyatları, 800 liradan başlayıp 1.600 liraya kadar çıkıyor.